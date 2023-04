¿Realmente un curso o “bootcamp” puede ayudar a desarrollar un emprendimiento?

Por las redes sociales se observa mucha promoción de cursos que prometen entregar todos los conocimientos necesarios para emprender en diferentes áreas comerciales y profesionales. Si una persona es incauta o sencillamente se deja llevar por la desesperación de tener su propio negocio o marca, tal vez crea ingenuamente en la promesa de un camino fácil para lo que quiera hacer. No obstante, hay que poner los puntos sobre las íes, como dice el dicho. Es decir, un curso sí enseña un poco y entrega nociones básicas o avanzadas de muchos temas.

Pero de ahí a pasar a un puesto laboral o incluso un negocio propio basado en algo totalmente nuevo, hay un gran trecho.

¿Qué tan activos son los emprendimientos en Chile?

Si se define por “activos” como los que están en funcionamiento o que se crearon recientemente, vale reseñar que aproximadamente la mitad de los chilenos en edad laboral iniciaron emprendimientos en los últimos 3 años. Esto es una cifra alta y que demuestra de forma fehaciente los mecanismos que ayudan a los pequeños y medianos empresarios. De hecho, la economía chilena es una de las más pujantes del continente latinoamericano, dado que el salario mínimo se encuentra entre los más altos de la región.

Y como es de suponer, cuando hay oportunidades para salir adelante a través de emprendimientos o empleos, la calidad de vida sube. La escena empresarial y comercial de Chile se encuentra en constante crecimiento, lo cual atrae hasta a personas que son de otros países y que ven al país como un lugar que les puede entregar muchas virtudes. Ya la migración de chilenos que existía en épocas pasadas no se ve, gracias a que muchos sistemas como el político, el económico y el social han mejorado de un tiempo para acá. Por supuesto, no todo es color de rosa y se admite que de vez en cuando toman lugar situaciones desagradables como lo que pasó en el Metro hace poco. Pero esto no debe nublar el juicio a la hora de evaluar el estado actual de la sociedad en Chile.

¿Cómo influye el entorno sociopolítico nacional?

Las habilidades de la gente encuentran salida cuando hay posibilidades de crecimiento en el entorno donde viven. Si ven truncadas sus esperanzas, los proyectos no ven luz. Afortunadamente, este no es el caso de Chile. Para conocer las cifras que muestran la expansión económica en materia de creación de empresas, se puede consultar este breve escrito. El contexto sociopolítico que rodee a los habitantes de un país puede encaminar las aspiraciones de la gente o presentarles obstáculos. Cuando dichos obstáculos impactan en el bienestar, pues la sociedad debe dedicarse a solventar los problemas prioritarios. Por suerte, los problemas del país no son tan graves como para disminuir la calidad de vida del ciudadano promedio, permitiendo que cada quien tenga tiempo para hacer realidad sus aspiraciones comerciales o laborales.