Recuperan subametralladora UZI perdida por carabineros en operativo antidrogas

Carabineros del OS9 de Puerto Montt recuperó una subametralladora UZI que personal policial extravió la semana pasada. Esto ocurrió en un procedimiento policial por drogas.



El arma fue encontrada gracias a las diligencias investigativas coordinadas con la Fiscalía Militar de Valdivia. Esto al interior de una zanja ubicada en el sector rural de La Colonia, en la comuna de Puerto Montt.



Junto a la subametralladora UZI fueron hallados además un cargador y 30 cartuchos calibre 9 milímetros. Elementos que mantenían encargo por esta investigación.



El coronel Eduardo Rosales, de la Prefectura Llanquihue, señaló que “a raíz del extravío de subametralladora UZI, lo que ocurrió el jueves de la semana pasada, personal especializado del OS9 de Puerto Montt, en conjunto con la Fiscalía Militar de Valdivia, llevaron a cabo diversas diligencias investigativas. Estas permitieron ubicar esta arma de fuego en un sitio eriazo de Puerto Montt”.



El oficial destacó el hecho de que en corto tiempo fue encontrada la subametralladora y se le retiró de circulación. Carabineros está desarrollando un sumario para determinar las responsabilidades en este hecho.



Los sumariados son los dos funcionarios que la portaban durante el operativo en el sector de Alerce Sur. Además de extraviar el arma, los efectivos dieron aviso horas después de la pérdida, al entregar el turno.