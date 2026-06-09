Home Nacional "recuperan subametralladora uzi perdida por carabineros en operati..."

Recuperan subametralladora UZI perdida por carabineros en operativo antidrogas

El arma fue encontrada gracias a las diligencias investigativas coordinadas con la Fiscalía Militar de Valdivia. Esto al interior de una zanja ubicada en el sector rural de La Colonia, en la comuna de Puerto Montt.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Recuperan subametralladora UZI perdida por carabineros en operativo antidrogas

Carabineros del OS9 de Puerto Montt recuperó una subametralladora UZI que personal policial extravió la semana pasada. Esto ocurrió en un procedimiento policial por drogas.

El arma fue encontrada gracias a las diligencias investigativas coordinadas con la Fiscalía Militar de Valdivia. Esto al interior de una zanja ubicada en el sector rural de La Colonia, en la comuna de Puerto Montt.

Junto a la subametralladora UZI fueron hallados además un cargador y 30 cartuchos calibre 9 milímetros. Elementos que mantenían encargo por esta investigación.

El coronel Eduardo Rosales, de la Prefectura Llanquihue, señaló que “a raíz del extravío de subametralladora UZI, lo que ocurrió el jueves de la semana pasada, personal especializado del OS9 de Puerto Montt, en conjunto con la Fiscalía Militar de Valdivia, llevaron a cabo diversas diligencias investigativas. Estas permitieron ubicar esta arma de fuego en un sitio eriazo de Puerto Montt”.

El oficial destacó el hecho de que en corto tiempo fue encontrada la subametralladora y se le retiró de circulación. Carabineros está desarrollando un sumario para determinar las responsabilidades en este hecho.

Los sumariados son los dos funcionarios que la portaban durante el operativo en el sector de Alerce Sur. Además de extraviar el arma, los efectivos dieron aviso horas después de la pérdida, al entregar el turno.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
“Aunque sea la más desgraciada del mundo”:...

La parlamentaria se encuentra en el centro de la controversia luego de que se viralizaran fotografías que supuestamente la mostrarían en una situación íntima junto a un hombre al interior de su vivienda.

Leer mas
Internacional
Capturan con dardos tranquilizantes a oso luego de cua...

La presencia del animal obligó a mantener cerradas casi un centenar de escuelas en la ciudad de Utsunomiya. El oso logró ser capturado luego de un operativo en el que participaron decenas de policías, cazadores y autoridades.

Leer mas
Triunfo
Periodista argentino arremete sin filtro contra Palaci...

El controvertido periodista trasandino, Pablo Carrozza, criticó duramente al futbolista nacional, luego de los dichos de la “Joya” en torno a su eventual regreso a Colo Colo. “Si vas a jugar a Chile, es porque en Chile juega cualquiera. Porque un argentino medio pelo va a Chile y es ídolo”, señaló.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/