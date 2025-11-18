Home Tendencia "reportan fallo en la nube que afecta a x, chatgpt, league of lege..."

Reportan fallo en la nube que afecta a X, ChatGPT, League of Legends y otros portales

Desde Cloudflare señalaron que continúan investigando la situación para determinar el origen del problema.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Se reportó un fallo durante la mañana de este martes 18 de noviembre en Cloudflare, la multinacional estadounidense dedicada a la infraestructura web y la ciberseguridad.

Los problemas en el sistema han generado diversas intermitencias y han impedido el funcionamiento normal de múltiples programas, aplicaciones y sitios web.

Entre las plataformas afectadas figuran la red social X, ChatGPT, Canva y el videojuego League of Legends, además de portales de noticias nacionales, entre otras.

De momento no se han entregado mayores antecedentes respecto a las causas del incidente.

Desde Cloudflare señalaron que continúan investigando la situación para determinar el origen del problema.

Source Texto: La Nación / Foto: Redes Sociales
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Panel Ciudadano y 1° sondeo post elecciones: Kast obti...

La encuesta fue realizada entre las 21:30 del domingo y el mediodía de este lunes, con el objetivo de medir las preferencias de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Leer mas
Nacional
Mayol responde a Parisi por encuestas: “Yo me estoy ju...

El sociólogo y académico dijo que “se lo digo directamente a Franco Parisi: descarto por completo cualquier tipo de manipulación. Pudiera ver mis bases de datos; las puedo enviar a algún correo… lo que quiera”.

Leer mas
Nacional
Femicidio en Santiago: mujer es asesinada con arma bla...

Vecinos escucharon pedidos de auxilio desde una habitación donde pernoctaba una pareja, por lo que notificaron la situación a Carabineros, que se trasladó al lugar.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/