Reportan fallo en la nube que afecta a X, ChatGPT, League of Legends y otros portales

Se reportó un fallo durante la mañana de este martes 18 de noviembre en Cloudflare, la multinacional estadounidense dedicada a la infraestructura web y la ciberseguridad.

Los problemas en el sistema han generado diversas intermitencias y han impedido el funcionamiento normal de múltiples programas, aplicaciones y sitios web.

Entre las plataformas afectadas figuran la red social X, ChatGPT, Canva y el videojuego League of Legends, además de portales de noticias nacionales, entre otras.

De momento no se han entregado mayores antecedentes respecto a las causas del incidente.

Desde Cloudflare señalaron que continúan investigando la situación para determinar el origen del problema.