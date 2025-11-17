Resultados parciales en elección de Senadores: Unidad por Chile lidera primeros cómputos con el 31,48%

A las 21:00 horas del 16 de noviembre de 2025, el Servicio Electoral entregó un nuevo reporte sobre la elección de senadores, con 2.200 mesas escrutadas de un total de 11.483, lo que corresponde a un 19,16% del total nacional. En esta jornada se deben elegir 23 escaños a nivel país.
Participación y votación válida
Hasta este primer corte, se registran:
- 543.832 votos válidamente emitidos (82,73%)
- 69.642 votos nulos (10,59%)
- 43.886 votos en blanco (6,68%)
- Total votación: 657.360 votos
Resultados por pactos y partidos
Unidad por Chile encabeza el primer cómputo
El pacto Unidad por Chile (Lista C) lidera la votación con 171.184 votos, equivalentes al 31,48%, posicionándose como la primera fuerza en estos resultados parciales. Entre sus partidos, destacan:
- Partido Comunista: 45.254 votos (8,32%) – 5 candidatos
- Partido Socialista: 35.402 votos (6,51%) – 7 candidatos
- Frente Amplio: 30.144 votos (5,54%) – 3 candidatos
- Partido por la Democracia: 28.233 votos (5,19%) – 5 candidatos
- Democracia Cristiana: 14.259 votos (2,62%) – 3 candidatos
- Partido Liberal: 9.175 votos (1,69%) – 3 candidatos
- Partido Radical: 8.717 votos (1,60%) – 3 candidatos
En total, el pacto presenta 29 candidatos.
Segundo lugar: Cambio por Chile
En segundo lugar aparece el pacto Cambio por Chile (Lista K), con 140.578 votos, equivalentes al 25,85%, distribuido entre:
- Partido Republicano: 94.232 votos (17,33%) – 12 candidatos
- Partido Social Cristiano: 14.504 votos (2,67%) – 9 candidatos
- Partido Nacional Libertario: 31.842 votos (5,86%) – 7 candidatos
Totalizan 28 postulantes.
Chile Grande y Unido se sitúa tercero
El pacto Chile Grande y Unido (Lista J) obtiene 134.375 votos (24,71%), con la siguiente composición:
- Renovación Nacional: 82.839 votos (15,23%) – 9 candidatos
- UDI: 39.138 votos (7,20%) – 9 candidatos
- Evópoli: 1.639 votos (0,30%) – 1 candidato
- Partido Demócratas: 10.759 votos (1,98%) – 7 candidatos
En total, presentan 26 candidatos.
Partido de la Gente: cuarto lugar
El Partido de la Gente (Lista I) suma 56.126 votos, equivalente al 10,32%, con 17 candidatos en competencia.
Pactos menores y fuerzas emergentes
- Verdes, Regionalistas y Humanistas (Lista B): 22.959 votos (4,22%) – 13 candidatos
- Partido Ecologista Verde (Lista A): 3.386 votos (0,62%) – 2 candidatos
- Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista (Lista D): 1.589 votos (0,29%) – 5 candidatos
- Partido Alianza Verde Popular (Lista G): 1.842 votos (0,34%) – 2 candidatos
- Popular (Lista H): 178 votos (0,03%) – 1 candidato
- Independientes: 11.615 votos (2,14%) – 2 candidatos
Panorama general
Con solo el 19,16% de las mesas escrutadas, el mapa electoral muestra una competencia muy estrecha entre los tres grandes bloques:
- Unidad por Chile (31,48%)
- Cambio por Chile (25,85%)
- Chile Grande y Unido (24,71%)
Los próximos reportes del Servel serán determinantes para definir la composición final del Senado y el equilibrio de fuerzas políticas en los próximos años.