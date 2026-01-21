Revelan nuevos detalles del fin del matrimonio entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela

El matrimonio conformado por Kika Silva y Gonzalo Valenzuela llegó a su fin tras casi dos años de relación, y en las últimas horas se han conocido nuevos antecedentes sobre los motivos de la separación.

La ruptura se habría producido en buenos términos, ya que actualmente Kika Silva reside en un departamento en Las Condes, mientras que Gonzalo Valenzuela vive en su casa de la playa en Maitencillo.

Respecto de las razones que marcaron el quiebre, la información que ha trascendido coincide en que existía una diferencia profunda de metas y proyectos de vida entre ambos.

“No hubo una separación traumática, no hubo terceras personas… Se puede explicar de forma sencilla: tienen paradas diferentes frente a la vida, expectativas diferentes, proyectos diferentes”, explicó Cecilia Gutiérrez, según consignó Página 7.

“A veces uno se cansa de ser la mamá de la pareja. Uno es para ser pareja y no para ser mamá. La diferencia de edad también pesa en algún momento del proyecto de vida”, agregó la comunicadora.

Desde el medio especializado Glamorama señalaron que Kika Silva tenía el deseo de ser madre, mientras que Valenzuela —conocido como “Manguera”— no consideraba ese aspecto como una prioridad en esta etapa de su vida.

Por su parte, Hugo Valencia, del programa Zona de Estrellas, sostuvo que dificultades económicas también influyeron en el término del matrimonio.

“Kika lo apoyó y estuvo con él durante todo este tiempo. La situación, al parecer, y a la fecha, sería insostenible el nivel de gastos y deudas por algún tema en particular en el que Gonzalo habría incurrido, y que, si él quiere, lo comentará, y Kika también”, señaló.

“Tiene que ver con las expectativas de familia que tenía Kika Silva versus las que tenía Gonzalo. Ninguna es mejor que otra, solo que eran diferentes. El tema de la maternidad y la paternidad era uno de los tantos asuntos que todavía no estaban resueltos”, concluyó.