Home Vanguardia "revelan nuevos detalles del fin del matrimonio entre kika silva y..."

Revelan nuevos detalles del fin del matrimonio entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela

La ruptura se habría producido en buenos términos, ya que actualmente Kika Silva reside en un departamento en Las Condes, mientras que Gonzalo Valenzuela vive en su casa de la playa en Maitencillo.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Revelan nuevos detalles del fin del matrimonio entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela

El matrimonio conformado por Kika Silva y Gonzalo Valenzuela llegó a su fin tras casi dos años de relación, y en las últimas horas se han conocido nuevos antecedentes sobre los motivos de la separación.

La ruptura se habría producido en buenos términos, ya que actualmente Kika Silva reside en un departamento en Las Condes, mientras que Gonzalo Valenzuela vive en su casa de la playa en Maitencillo.

Respecto de las razones que marcaron el quiebre, la información que ha trascendido coincide en que existía una diferencia profunda de metas y proyectos de vida entre ambos.

“No hubo una separación traumática, no hubo terceras personas… Se puede explicar de forma sencilla: tienen paradas diferentes frente a la vida, expectativas diferentes, proyectos diferentes”, explicó Cecilia Gutiérrez, según consignó Página 7.

“A veces uno se cansa de ser la mamá de la pareja. Uno es para ser pareja y no para ser mamá. La diferencia de edad también pesa en algún momento del proyecto de vida”, agregó la comunicadora.

Desde el medio especializado Glamorama señalaron que Kika Silva tenía el deseo de ser madre, mientras que Valenzuela —conocido como “Manguera”— no consideraba ese aspecto como una prioridad en esta etapa de su vida.

Por su parte, Hugo Valencia, del programa Zona de Estrellas, sostuvo que dificultades económicas también influyeron en el término del matrimonio.

“Kika lo apoyó y estuvo con él durante todo este tiempo. La situación, al parecer, y a la fecha, sería insostenible el nivel de gastos y deudas por algún tema en particular en el que Gonzalo habría incurrido, y que, si él quiere, lo comentará, y Kika también”, señaló.

“Tiene que ver con las expectativas de familia que tenía Kika Silva versus las que tenía Gonzalo. Ninguna es mejor que otra, solo que eran diferentes. El tema de la maternidad y la paternidad era uno de los tantos asuntos que todavía no estaban resueltos”, concluyó.

“Hemos decidido no seguir como pareja”: Kika Silva y Gonzalo Valenzuela se separan
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Presidente Boric viaja nuevamente al Biobío por incend...

El Mandatario aterrizará en el Aeropuerto Internacional Carriel Sur y se espera que participe de reuniones de coordinación. En paralelo, el futuro jefe de Estado, José Antonio Kast, también se trasladará a la zona.

Leer mas
Economía
Cuentas de la luz bajarán tras corrección de error tar...

Las correcciones en las cuentas eléctricas no serán homogéneas y variarán por comuna. Según los cálculos del académico de la Universidad de Santiago de Chile, Humberto Verdejo, en Santiago la disminución será de 0,25%, cifra similar a la de Maipú, Ñuñoa, Macul, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Pudahuel.

Leer mas
Nacional
Valparaíso: Padres quedan en prisión preventiva por en...

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la familia funcionaba bajo una “dinámica de secta”, contexto en el cual los niños y niñas no tenían acceso a escolarización formal y se encontraban completamente incomunicados de su entorno social y del mundo exterior.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/