Revelan que Marité Matus demandó a Camilo Huerta tras quiebre matrimonial 

Tras confirmarse en julio pasado el quiebre matrimonial entre Marité Matus y Camilo Huerta, recientemente se reveló una drástica decisión que tomó la exesposa de Arturo Vidal.

Y es que de acuerdo a lo informado por la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, Matus demandó al ex “Yingo” por motivos económicos, que tienen relación con un negocio que fue financiado por Marité.

Mediante sus redes sociales, la comunicadora entregó detalles sobre dicha acusación, señalando que “esta relación terminó evidentemente muy mal. Marité lo demandó por una tienda, un dispensario que él ahora administra, pero ella asegura en la demanda que toda la inversión fue de ella”.

“Incluso la lámpara y la ampolleta que se compró en esa tienda es inversión de ella y él no le ha devuelto ningún peso, según lo que dice esta demanda, de esa inversión y menos de la ganancia que están teniendo de este negocio”, añadió.

Gutiérrez, además, mencionó que “hace poco hablábamos de esta separación que pocas luces teníamos de por qué se había dado, evidentemente fue por un tema económico”.

Asimismo, la periodista dio a conocer cómo fue la ruptura de la pareja. “Me decían que lo que más le ha dolido a Marité Matus es que Camilo Huerta terminó la relación por WhatsApp, cuando empezaron estos problemas económicos, él le manda un WhatsApp y al otro día se va de la casa y listo y se acaba la relación”, sostuvo.

“Ahí ella decide inmediatamente hacer el cese de convivencia para iniciar los trámites de divorcio, así que esta relación está más que quebrada, y con demandas de por medio”, concluyó.