Revelan quiénes serían los 3 comediantes que dejan “Detrás del Muro” para quedarse en Chilevisión 

Desde hace algunas semanas circulan diferentes rumores en torno al programa, “Detrás del Muro”, luego de que se revelara que el estelar de humor dejaría Chilevisión a fin de año para regresar a Mega.

Tras salir a la luz esta información, que todavía no se ha hecho oficial, trascendió que algunos integrantes del espacio televisivo se habrían restado de este “traslado”, optando por seguir en CHV.

Y ahora, en el programa de Zona Latina, “Zona de Estrellas”, dieron a conocer quiénes serían los 3 miembros del elenco que se quedarían en el canal de Machasa

El periodista Hugo Valencia aseguró que María José Quiroz y Kurt Carrera se mantendrían en Chilevisión, uniéndose al intérprete de “Ruperto”, Christian Henríquez, quien estaría negociando desde hace un tiempo su continuidad.

“Hoy habrían estampado su firma (…) Dejan el Muro, se quedan en Chilevisión y verán partir al resto de sus compañeros”, señaló Valencia, según consignó Radio Cooperativa.

Además, el comunicador desmintió las especulaciones que apuntaban a que Paola Troncoso y Hans Malpartida (“Miguelito”) seguirían en CHV.