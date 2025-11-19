Home Nacional "rn anuncia su apoyo “institucional” a kast y evópoli “sugiere” po..."

RN anuncia su apoyo “institucional” a Kast y Evópoli “sugiere” por unanimidad respaldo al republicano en 2° vuelta

Renovación Nacional, por medio de una declaración pública, anunció su apoyo “institucional a la candidatura” de Kast, poniendo a disposición de la campaña a sus militantes. Evópoli, por su parte, emitió un comunicado respecto a su Comisión Política, instancia que “sugirió” por unanimidad al Consejo General del Partido entregar el apoyo al candidato.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Renovación Nacional y Evópoli se pronunciaron este martes respecto a su apoyo al candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast,  de cara al balotaje.

El primero, por medio de una declaración pública, anunció su apoyo “institucional a la candidatura” de Kast, poniendo a disposición de la campaña a sus militantes.

Evópoli, por su parte, emitió un comunicado respecto a su Comisión Política, instancia que “sugirió” por unanimidad al Consejo General del Partido entregar el apoyo a Kast.

“A la vista de la situación electoral que vive el país, en que por primera vez en su historia una candidata militante del Partido Comunista pueda convertirse en Presidenta de la República, ha acordado por unanimidad sugerir al Consejo General del Partido, organismo responsable de definir la postura institucional, apoyar en la segunda vuelta presidencial 2025 al candidato José Antonio Kast Rist”, afirmó la colectividad.

Consejo general extraordinario de RN ratificó apoyo a Kast

Tras su Consejo General extraordinario realizado la noche de este martes, Renovación Nacional aprobó un voto político para apoyar institucionalmente la candidatura presidencial del candidato republicano, José Antonio Kast, en la segunda vuelta.

“Renovación Nacional decide apoyar institucionalmente la candidatura de José Antonio Kast, del partido Republicano, de cara a la segunda vuelta presidencial a realizarse el 14 de diciembre de 2025”, señala un comunicado.

También expresa que “RN pone a su disposición, toda su estructura territorial: militantes, bases, alcaldes, concejales, cores, gobernadores regionales, diputados y senadores”.

“Renovación Nacional no puede permitir la continuidad del actual gobierno, cuyos resultados y conducción han generado un profundo desgaste en materia social, económica y de seguridad”, añade.

“Tenemos el deber de trabajar desde ya por la opción que represente un cambio de rumbo para Chile”, concluye el comunicado.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Detienen a 6 individuos armados en dos operativos dist...

Según Carabineros, el primer hecho ocurrió a las 18:20 horas, cuando personal del servicio Calles sin Violencia patrullaba en Muñoz Gamero con Puerto Alegre. En ese punto detectaron a tres sujetos realizando una transacción de droga a plena luz del día.

Leer mas
Vanguardia
Mon Laferte estrenó videoclip de “Melancolía”: Se grab...

El tema forma parte de “Femme Fatale”, el nuevo disco de la artista chilena, y el videoclip cuenta con la partipación del destacado actor nacional.

Leer mas
Nacional
Latam cancela nuevos vuelos por huelga de pilotos que ...

La empresa sostuvo que “las cancelaciones totales -desde el comienzo de la huelga el 12 hasta el 22 de noviembre- llegarán a afectar a aproximadamente a 31 mil pasajeros, quienes fueron contactados por Latam y recibieron una solución de viaje acorde a sus necesidades”. El sindicato que agrupa a 464 profesionales volvería en esta jornada a las negociaciones con una nueva propuesta.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
19
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/