Ronny Dance recuerda antiguas acusaciones de Cathy Barriga por VIF: “Gozo de mi libertad feliz”

Este viernes, Ronny Munizaga, más conocido como Ronny Dance, será uno de los protagonistas del nuevo capítulo del programa de Chilevisión, “Podemos Hablar”, espacio en el que se referirá a su vida actual en New Jersey, EEUU, donde se encuentra radicado desde el 2016.

Pero además de su presente, el recordado integrante de “Mekano” también hablará sobre la compleja situación legal que enfrenta su expareja, Cathy Barriga, quien en el pasado lo acusó por supuestos episodios de violencia intrafamiliar, durante el tiempo en que fueron pareja.

Respecto al proceso judicial de la exalcaldesa de Maipú, y de acuerdo a un avance del capítulo, Ronny señaló que “creo que si caen las penas y eso se comprueba, claramente tiene que ser condenable por todos esos hechos que sucedieron, porque vemos cómo están las situaciones en cada municipalidad”.

“Es lamentable que se hayan destinado dinero a otras cosas y no a los problemas que realmente están ocurriendo”, añadió.

Por su parte, en cuanto a las antiguas acusaciones de Barriga en su contra, mencionó que “mi familia fue la que lo pasó más mal con todo esto… Yo lo niego absolutamente, siempre sentí que no tenía ni debía de qué defenderme”.

Finalmente, lanzará una indirecta por la situación que vive Barriga, indicando que “yo como consecuencia seguí trabajando como 5 años más y hoy gozo de mi libertad feliz”.