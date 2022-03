Se inició juicio por crimen de empresario de Concón

Este lunes 28 se inició finalmente el juicio contra cuatro imputados por el asesinato de Alejandro Correa, hecho acontecido el 18 de mayo de 2020 en la puerta de entrada a la propiedad del empresario. Según la Fiscalía, el crimen fue perpetrado por un sicario de nacionalidad colombiana, quien actuó a solicitud de un sujeto que mantenía una disputa judicial con la víctima por un terreno en la comuna de Quilpué.



De esta manera, y luego de varias suspensiones por problemas de salud que afectaba a algunos imputados, se dio inicio al denominado “caso del sicario de Concón”, oportunidad en la que los distintos abogados intervinientes realizaron una descripción de los hechos en virtud de las evidencias con que cuentan. De esta manera, el Ministerio Público y la familia buscan obtener duras sanciones en contra de Víctor Gutiérrez Londoño, el sicario; Renato López Fuentes, quien habría encargado el homicidio; además de los dos cómplices, Melissa Palma Valdés y Claudio Riveros Canales.



El fiscal Stefan Kramar hizo una pormenorizada descripción de los hechos que derivaron en el homicidio que conmocionó al país. En esa línea, refirió a la frialdad del imputado que habría efectuado el asesinato, “una persona de absoluta sangre fría en relación con el cumplimiento del encargo que le fue solicitado o que le fue mandatado por instrucciones directas de López”.



Asimismo, el fiscal declaró, según Radio Biobío, que toda la evidencia apunta a que fue un asesinato por encargo, y que para ello contó “con la colaboración directa de quien es la acusada Melissa Palma”.



El abogado Juan Pablo Hermosilla, quien representa de manera particular a la familia del asesinado empresario, refirió a la naturaleza violenta del presunto autor intelectual del crimen, ya que “este es un homicidio por un problema de deslinde, una pelea de deslindes en Quilpué, que había significado, como veremos al inicio, de acciones legales por parte de mi defendido, (lo que) conlleva al señor López a contratar a un sicario, pagarle 5 millones de pesos al parecer, y ordenarle la muerte… y contratar a una persona vinculada al mundo de la droga”, declaró.



Todas estas versiones fueron refutadas por el Héctor Petit, abogado defensor de Renato López, quien pedirá la absolución de su cliente ya que éste nada tuvo que ver con el delito, toda vez que no ganó nada con su muerte y porque la disputa legal con la víctima en ningún representaba un perjuicio significativo para su representado.



“Ese juicio se va a demostrar que estaba suspendido. Decía relación sólo respecto de una porción de terreno, y que no afecta de manera alguna el ejercicio de las actividades de la empresa de mi representado. La muerte del señor correa no significó ningún tipo de beneficio de ninguna naturaleza para la persona de mi representado. Incluso existía la posibilidad de llegar a un acuerdo y que se estaba esperando tal acuerdo”, declaró el abogado.



La hija de la víctima, Valentina Correa, expresó su satisfacción por el inicio de un juicio largamente esperado, lo que permitirá, señaló, “poder cerrar esta parte de nuestra historia, y que también la sociedad pueda ver que acá no hay lugar para el crimen organizado”.



El Ministerio Público comunicó que solicitará 38 años de presidio para Víctor Gutiérrez, 20 para Renato López, 18 para Claudio Riveros y 15 para Melissa Palma.