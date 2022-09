“Se pelearon a muerte”: Sergio Rojas revela qué provocó el término de la amistad entre Pamela Díaz y Alejandra Valle

El periodista Sergio Rojas, reveló la razón del quiebre en la amistad entre Pamela Díaz y Alejandra Valle, luego que fueran muy amigas tras trabajar en “Secreto a Voces”.

Rojas junto a Paula Escobar, en una transmisión de “Que te lo digo” entregaron detalles del quiebre.

El periodista de farándula recordó el paso de Valle como animadora por el programa en Mega, y aseguró que “ahí se peleó con Alejandra Valle”, ya que en ese entonces, Pamela se fue al reality “¿Volverías con tu ex?” dejando en la animación a cargo de la presentadora de “La voz de los que sobran”.

“De hecho, Pamela había hecho todo el puente para que dejaran animando a la Ale Valle. Más encima, la Pamela la había ayudado a negociar las lucas y todo el cuento, o sea, súper buena onda y súper buena amiga”, explicó Rojas.

Y contó que “la Pamela se encierra y Ale Valle toma el rol de animadora (…) después Pamela vuelve al programa y le tocaba retomar la animación, y la verdad es que Pamela no estaba ni ahí con pelear por la animación, esto según lo que me cuenta ella”, recogió La Cuarta.

Por ello, tras regresar, Pamela “empezó a cachar que la Ale Valle estaba rara”, por lo que daban la instrucción de presentar una nota, pero “se metía la Ale”, asegurando que fue “todo el rato lo mismo”.

“Cuando se van a comerciales Pamela dice ‘¿weo… me podís decir qué mier… te pasa? Porque me pisai, no me dejai dar los pases, te montai arriba mío, como weo… ¿qué te pasa?’”, contó el periodista.

Producto de ello, Valle se habría enojado por las palabras de Pamela, y “ahí la Ale Valle dijo ‘no, yo no puedo trabajar más con la Pamela. ¿Quién es la animadora, ella o yo?”, contó Rojas.

“Creo que bajó el director y le dijo ‘Alejandra, la animadora es Pamela Díaz’. Ahí se pelearon a muerte y esa amistad se quebró para siempre”, concluyó el periodista.