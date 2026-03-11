“Se siente identificado…”: La broma de Macarena Pizarro a Julio César Rodríguez por salida de ministros

La periodista de Chilevisión, Macarena Pizarro, protagonizó un hilarante momento la mañana de este miércoles, tras lanzar una broma en vivo a Julio César Rodríguez.

En medio de la cobertura especial del cambio de mando, la transmisión del canal mostraba el momento de la salida del ministro Juan Carlos Muñoz de La Moneda, quien se despidió de manera efusiva.

En ese instante, Pizarro sorprendió con un inesperado comentario a su compañero, donde hizo referencia a su renuncia a la señal televisiva.

“Ahí va el ministro, arengando a su público… ¿JC se siente identificado con las despedidas?”, le dijo la comunicadora a Julio César.

En la misma línea, añadió que “no se nos vaya a emocionar con tanta despedida”.

Por su parte, Rodríguez contestó entre risas que “voy a salir como Muñoz, arengando”.

Consignar que la semana pasada, Julio César Rodríguez confirmó su renuncia a Chilevisión tras 13 años en el canal, salida que se concretará en el próximo mes de abril.

