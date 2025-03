Seguirá en prisión: Niegan libertad condicional a Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla

El parlamentario de la UDI dijo en Radio Pauta que “están implementando el Ministerio de Seguridad en la peor crisis de seguridad conocida en Chile, por lo tanto, si se la farrean, si meten operadores políticos, si se saltan la Alta Dirección Pública (ADP), si no incentivan y motivan al Estado a coordinarse, finalmente lo vamos a recordar por siempre como alguien que tuvo una tremenda oportunidad (…) no se lo vamos a perdonar. No me refiero a la oposición, sino que la ciudadanía no se lo va a perdonar”.