Senador Castro pide al Gobierno revertir recorte en salud tras dar pie atrás al ajuste en Seguridad

Luego de que el Gobierno decidiera revertir el recorte del 3% en Seguridad y reforzar recursos para las policías, el senador por la Región de O’Higgins y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Juan Luis Castro (PS), emplazó al Ejecutivo a aplicar el mismo criterio en salud. Y eliminar el ajuste presupuestario anunciado para el sector.

El parlamentario sostuvo que la decisión de dar marcha atrás en Seguridad confirma que el recorte inicial era equivocado. Advirtió que la misma lógica debe operar frente a la crisis sanitaria que vive el país.

“Si el nuevo Gobierno ha dicho que hay una crisis en materia de seguridad, de salud y de la vivienda. ¿Cómo se entiende este recorte? Hoy hemos sabido que se echó atrás. No va a haber recorte en materia de Seguridad. Parece que se entendió que retirar 72 mil millones de pesos a las policías era un despropósito”, afirmó.

Castro planteó que la principal interrogante ahora es por qué el recorte en salud sigue vigente. Esto pese a la magnitud de la emergencia asistencial que enfrenta el sistema público.

“Tengo todo el derecho a pedirle al Gobierno que también retroceda y elimine este recorte en materia de salud, cuando hoy día tenemos dos millones y medio de personas en lista de espera. El per cápita de la atención primaria quedó en cero pesos. El cáncer sigue siendo la primera causa de muerte con más de veinte mil personas esperando”, enfatizó.

El senador subrayó que millones de familias dependen exclusivamente de la red pública, por lo que insistió en que recortar recursos en este escenario “es un flagelo para quienes no tienen otra alternativa de atención”.

“Así como se entendió que no era posible debilitar la seguridad, tampoco se puede debilitar la salud pública. Aquí hay millones de chilenos que solo dependen del sistema estatal para atenderse y merecen una respuesta urgente”, concluyó.