Senador Castro ve vacíos en equipo de Jara: “Falta tonelaje en quienes la rodean”

El senador Juan Luis Castro (PS) planteó que la candidatura oficialista requiere reforzar su equipo con figuras de alto perfil en materias de seguridad y economía.



En entrevista con Radio Pauta, el parlamentario advirtió que la elección presidencial aún está abierta y que podrían surgir hechos capaces de “inclinar la balanza de un lado para otro”, aunque reconoció que se trata de una contienda “cuesta arriba”.



Castro repasó las tensiones que marcaron la primera etapa de la campaña. Recordó que “hubo palitos en el camino” desde el Partido Comunista hacia la propia candidata, lo que dificultó la proclamación y el despliegue inicial.



También cuestionó la intervención de La Moneda, señalando que “fue muy imprudente ensalzar a Kast una y otra vez”, lo que, a su juicio, generó incomodidad en el comando.



De cara a la segunda vuelta, el senador insistió en la necesidad de rodear a Jeannette Jara de nombres que transmitan gobernabilidad. “Sí, falta tonelaje”, afirmó, aludiendo a la ausencia de referentes sólidos en áreas clave como seguridad y economía. Para Castro, no basta con intentar captar el voto de Franco Parisi: “No basta solo ir a pololear los votos de Parisi, la candidatura debe estar arropada por personas reconocibles en sus áreas”.



Castro subrayó que la campaña requiere “vocerías muy potentes y confiables para la ciudadanía” y que esas figuras deben ser verdaderos “referentes”, capaces de hablar por sí mismos sobre temas estratégicos. Criticó que tras la primera vuelta no se haya visto una reacción más rápida del oficialismo: “Estas son decisiones muy ejecutivas y debieron definirse en la primera semana”.



Castro aclaró que no se trata únicamente de ministros en ejercicio, sino de personas con trayectoria que puedan transmitir experiencia y peso político. “No basta”, enfatizó, con equipos que no generen certezas sobre “seguridad y economía”, dos asuntos que, según él, terminan por “dirimir una elección”.



Respecto al electorado de Franco Parisi, el senador recalcó que el foco debe estar en los votantes y no en el líder del PDG. “Ese electorado difícilmente se deja arrastrar por lo que diga solo Parisi”, sostuvo.



En esa línea, advirtió contra la tentación de convertir la campaña en un espectáculo: “No se trata de un casting popular ni de farandulizar el debate”, dijo, en referencia a una eventual participación en el programa “Bad Boys” que conduce Parisi en plataformas digitales.



Para Castro, cualquier interacción con ese electorado debe evitar la lógica del entretenimiento que ponga a los candidatos “como si fueran parte de un show”.