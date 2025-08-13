Home Política "senadores del ps ante idea de kast de gobernar por decreto: ̶..."

Senadores del PS ante idea de Kast de gobernar por decreto: “Eso se llama dictadura”

El jefe de bancada, Juan Luis Castro, calificó la afirmación como “despreciativa” y advirtió que “deja abierta la puerta a gobernar por decreto, con grados de autoritarismo que van más allá de lo constitucional”. Añadió que insinuar retrocesos de esa magnitud es “peligroso y un riesgo para Chile”.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

La bancada de senadores del Partido Socialista rechazó categóricamente las declaraciones del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, quien afirmó que “el Congreso no es tan relevante como se imaginan” y sugirió que un eventual gobierno podría gobernar principalmente a través de decretos y facultades administrativas.

El jefe de bancada, Juan Luis Castro, calificó la afirmación como “despreciativa” y advirtió que “deja abierta la puerta a gobernar por decreto, con grados de autoritarismo que van más allá de lo constitucional”. Añadió que insinuar retrocesos de esa magnitud es “peligroso y un riesgo para Chile”.

Por su parte, el senador Gastón Saavedra recordó que “el Congreso de la Nación es la expresión de la voluntad popular y un poder independiente consustancial a la democracia”. Afirmó que gobernar sin el Congreso “es anunciar un régimen dictatorial”.

En tanto, el senador Fidel Espinoza sostuvo que “los dichos de Kast demuestran su espíritu antidemocrático en su esencia mayor”. Consideró de “gravedad extrema” que un candidato denoste al Parlamento, calificando sus declaraciones como “una vergüenza para todo Chile y una afrenta” a una institución de la que él mismo fue parte.

Además, el senador José Miguel Insulza subrayó que “la democracia siempre ha tenido sus tres poderes”, y que todos tienen su función e importancia. Recordó que, aun en un Congreso dividido, se han alcanzado acuerdos “para hacer cosas muy importantes para el país”, y rechazó que se ningunee al Parlamento.

Finalmente, la bancada socialista reafirmó su compromiso con la defensa de la institucionalidad y el rol del Congreso como pilar de la democracia chilena, alertando sobre cualquier intento de debilitarlos o restarles legitimidad.

Kast: “El Congreso es importante, pero no tan relevante como se imaginan”
Source Texto: La Nación / Foto: Aton
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

DATO ÚTIL

Comienzan a operar los prefijos 600 y 809: ¿Cómo ident...

La normativa obliga a incluir estos dos prefijos, para así identificar las llamadas comerciales, lo cual permitirá prevenir posibles estafas telefónicas o spam.

Leer mas
Triunfo

Libertadores: Peñarol de Cortés se impuso al Racing de...

En el duelo de arqueros chilenos, el conjunto uruguayo venció por la cuenta mínima al cuadro argentino, mientras que en los otros partidos de octavos de final, Fortaleza y Vélez no se sacaron ventaja, al igual que Atlético Nacional y Sao Paulo, cotejo en el que se registró una llamativa situación.

Leer mas
Política

Mulet afirma que no pudieron encontrar voluntad de lle...

El legislador, exprecandidato presidencial del FRVS, sostuvo que “es muy difícil llegar a un acuerdo entre nueve partidos y la verdad es que no hubo voluntad de llegar a acuerdo y fue imposible ir en una sola lista”, motivo por el que, junto con Acción Humanista, optaron por presentar una lista independiente.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/