Senadores del PS ante idea de Kast de gobernar por decreto: “Eso se llama dictadura”

La bancada de senadores del Partido Socialista rechazó categóricamente las declaraciones del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, quien afirmó que “el Congreso no es tan relevante como se imaginan” y sugirió que un eventual gobierno podría gobernar principalmente a través de decretos y facultades administrativas.

El jefe de bancada, Juan Luis Castro, calificó la afirmación como “despreciativa” y advirtió que “deja abierta la puerta a gobernar por decreto, con grados de autoritarismo que van más allá de lo constitucional”. Añadió que insinuar retrocesos de esa magnitud es “peligroso y un riesgo para Chile”.

Por su parte, el senador Gastón Saavedra recordó que “el Congreso de la Nación es la expresión de la voluntad popular y un poder independiente consustancial a la democracia”. Afirmó que gobernar sin el Congreso “es anunciar un régimen dictatorial”.

En tanto, el senador Fidel Espinoza sostuvo que “los dichos de Kast demuestran su espíritu antidemocrático en su esencia mayor”. Consideró de “gravedad extrema” que un candidato denoste al Parlamento, calificando sus declaraciones como “una vergüenza para todo Chile y una afrenta” a una institución de la que él mismo fue parte.

Además, el senador José Miguel Insulza subrayó que “la democracia siempre ha tenido sus tres poderes”, y que todos tienen su función e importancia. Recordó que, aun en un Congreso dividido, se han alcanzado acuerdos “para hacer cosas muy importantes para el país”, y rechazó que se ningunee al Parlamento.

Finalmente, la bancada socialista reafirmó su compromiso con la defensa de la institucionalidad y el rol del Congreso como pilar de la democracia chilena, alertando sobre cualquier intento de debilitarlos o restarles legitimidad.