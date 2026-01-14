Home Nacional "senapred declara alerta roja en talca por incendio forestal en po..."

Senapred declara Alerta Roja en Talca por incendio forestal en población Los Hoteleros

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Talca, junto a brigadas de Conaf y apoyo de medios aéreos, se trasladaron hasta el lugar para contener y frenar el avance del fuego en la zona afectada.

Eduardo Córdova
Senapred declara Alerta Roja en Talca por incendio forestal en población Los Hoteleros

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la tarde de este miércoles Alerta Roja para la comuna de Talca, a raíz de un incendio con características forestales que afecta a la población Los Hoteleros.

De acuerdo con antecedentes recopilados por Radio Biobío, las llamas amenazan directamente a viviendas del sector, generando preocupación entre los residentes.

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Talca, junto a brigadas de Conaf y apoyo de medios aéreos, se trasladaron hasta el lugar para contener y frenar el avance del fuego en la zona afectada.

Desde Senapred señalaron que: “Con esta declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Eduardo Córdova

Eduardo Córdova
