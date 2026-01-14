Senapred declara Alerta Roja en Talca por incendio forestal en población Los Hoteleros

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la tarde de este miércoles Alerta Roja para la comuna de Talca, a raíz de un incendio con características forestales que afecta a la población Los Hoteleros.

De acuerdo con antecedentes recopilados por Radio Biobío, las llamas amenazan directamente a viviendas del sector, generando preocupación entre los residentes.

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Talca, junto a brigadas de Conaf y apoyo de medios aéreos, se trasladaron hasta el lugar para contener y frenar el avance del fuego en la zona afectada.

Desde Senapred señalaron que: “Con esta declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.