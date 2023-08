Sergio Rojas revela que protagonizó fuerte discusión con Cathy Barriga en “Me Late”: “Se deja de llevar por lo que le dicen”

Una nueva polémica es la que se habría vivido recientemente al interior del programa de farándula “Me Late”, luego de que uno de sus panelistas, Sergio Rojas, revelara que protagonizó una dura discusión con su compañera Cathy Barriga.

De acuerdo al propio comunicador en su live de Instagram “Que te lo digo”, todo se originó en una reunión de pauta del espacio televisivo. “Estábamos en una encrucijada con Cathy Barriga, en una reunión muy álgida. No, si nuestras reuniones son…”, comentó.

En la misma línea, aseguró que “Cathy se había enojado por una pregunta que yo había hecho acá en el live, cuando tú (Paula Escobar) me comentaste algo sobre su esposo y yo te dije: ‘¿Qué marido?’”.

“Ella afirmó en la reunión que yo había dicho que estaba separándose (con Joaquín Lavín León). Le respondí que eso no era verdad, y la insté a que viera el live. Entonces, como ella no me creía y ponía en duda mi palabra, le dije: te apuesto $1 millón y el que pierda hace la transferencia inmediatamente”, detalló.

Además, explicó que “a Cathy le llegó el rumor de que yo le dije a Anita (Alvarado) que ella la había hecho mi… en camarines, cosa que nunca hice. Ahí ya estaba furioso, salido absolutamente de mí, con los pelos para cualquier lado… una cosa dantesca”.

“Lo que pasa es que Cathy se deja de llevar por lo que le dicen (…) La gente le manda comentarios, pone palabras en la boca”, añadió, y concluyó con que “lo mejor es no jugar al ‘teléfono’ y revisar, porque así nos evitamos estas peleas”.