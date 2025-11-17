Sichel declara el “fin” de Chile Vamos y anuncia voto por Kast en la segunda vuelta

El alcalde de Ñuñoa y exabanderado presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, hizo un duro balance tras la primera vuelta.



En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, reconoció que la derrota de Evelyn Matthei le generó un recuerdo personal: “Me dio pena, me acordé de mí”.



Sichel advirtió que los análisis podrían apuntar a la candidata como responsable, pero defendió su rol: “Me dio pena y voy a ser bien honesto en esto, yo sé que los análisis de estos días van a tratar de culparla a ella, porque es fácil y yo creo que aquí los partidos Chile Vamos tienen que hacer un mea culpa”.



El jefe comunal fue categórico al señalar el cierre de ciclo de la coalición: “Yo creo que se acabó Chile Vamos, se acabó su ciclo político, se había acabado la vez pasada y no tuvieron la prudencia… ahora que había un gobierno tan malo como el del Frente Amplio, era natural que Evelyn Matthei fuera presidenta y es fácil culparla a ella y yo la culpo cero”.



También criticó la estrategia de campaña: “Los partidos (de Chile Vamos) cometieron el mismo pecado conmigo de básicamente parlamentarizar la elección, estar copado por figuras tradicionales en la campaña, tener diseños que le hablaban básicamente a la élite de las tres comunas donde ganó Evelyn Matthei… no hablarle a la clase media y no saber diferenciarse de José Antonio Kast”.



Para Sichel, el futuro de la coalición pasa por un cambio profundo: “Viendo los resultados de Chile Vamos, es bueno que se cierre el ciclo, que se fusionen los partidos, que nazcan una nueva época política, porque si no cierran el ciclo y buscan la culpabilidad de Evelyn Matthei, yo creo que no se va a aprender nada de esta elección”.



Consultado sobre su voto en el balotaje del 14 de diciembre, fue claro: “Sí, voto por Kast, sin ninguna duda. Son tres cosas que me llevan a votar por Kast. Primero, su programa no tiene nada que ver con el programa del 2021. Dos, yo creo que su vocación de construir mayoría es muy distinta a la de esa época y lo veo cotidianamente. Y tercero, se enfrenta a Jeannette Jara”.



El jefe comunal reafirmó su postura: “Voy a votar por Kast y voy a hacer lo que pueda para que no gane Jeannette Jara”. No obstante, precisó que deberá conversar con el equipo republicano para abordar los intereses de Ñuñoa.