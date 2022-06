Sindicato Caleta Ventanas pide presencia de ministras Yarza y Rojas en la zona

Una masiva manifestación se desarrolla en Caleta Ventanas, comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso. Pescadores artesanales, sus familias y otros residentes de zona, Quintero y Horcón, se reunieron a protestar contra de la contaminación que generan las industrias que se ubican en el cordón industrial que circunda esta zona.



Sergio Silva, dirigente del sindicato Caleta Ventanas, expresó su molestia con esta situación y señaló que “hoy día estamos a la espera de ver si el alcalde municipal (Marcos Morales) se hace presente, ver la forma de hacer llegar aquí a la ministra de Salud (María Begoña Yarza), y a la ministra de Medio Ambiente (Maisa Rojas)”.



El vocero del sindicato expuso que la manifestación “surge a raíz de un sinnúmero de eventos que aquí han ocurrido, con los niños intoxicados en Quintero, Puchuncaví, Ventanas”.



“Sigue rebalsándose el vaso” continuó Silva, y apuntó que es necesario “tratar de ponerse en la posición de los locales. Nos sentimos afectados. Tenemos que, de buena forma, dar a conocer y demostrar con la única herramienta que uno tiene como comunidad para expresar el malestar, el enojo y la rabia que hay”.



El dirigente agregó que todo tiene que ver con los “niños enfermos, los ancianos enfermos, y enfermedades que aquí se marcan un poco más que en otros lugares por la contaminación misma”.



“Las emisiones, las normas permisivas que tiene el país, los acuerdos que no se respetan. Hay una libertad de acción entre las empresas del Estado y las empresas privadas. Aquí se manejan, de una u otra forma, los procesos, los recursos que debe tener el país, el cobre, las termoeléctricas, los puertos, el petróleo, ENAP”, pronunció Silva.



Y agregó que “es una gama de actividades industriales y procesos que se van cruzando y que se va formando aquí eventos peligrosos”.



En el encuentro se reunieron aproximadamente 300 personas, y 40 embarcaciones. Los presentes en la movilización tienen por objetivo marchar hacia el botón industrial, específicamente hacia Codelco.



“Nosotros somos la fuerza viva de aquí en la localidad de Ventanas. Aquí está la gente de Horcón y de Quintero para defender y hacer presión acerca del panorama que ocurre acá todas las veces”, aseveró.



Además, Silva no cree que exista un escenario optimista en el futuro: “Mañana va a pasar lo mismo, o sea, esto va a seguir, los derrames de petróleo, las emisiones, las nubes tóxicas, el carbón, todo eso va a continuar”, dijo.



Y aseguró que desde las autoridades no le han entregado ninguna respuesta concreta sobre lo ocurrido en los últimos días, por lo que esperan “tener conversaciones con los actores principales que deben responder aquí, y tener algún resultado. Porque los resultados son los que no se ven y esto sigue”.



Silva comenta que esta no es la primera vez que se realiza una movilización de estas características, pues “llevamos como 15 años haciendo lo mismo”.



“(La contaminación) se normaliza después. Viene la televisión, viene la prensa, y más tarde ocurre otra cosa en otro lado, y esto acá otra vez queda en el olvido”, finalizó.