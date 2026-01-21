Squella tilda de “inaceptable” anuncio de Los Andes Copper que frustró llegada de Montt a Minería

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, tildó como “inaceptable” el anuncio realizado este martes por la minera Los Andes Copper, que previo a que José Antonio Kast diera a conocer su gabinete, reveló que Santiago Montt renunciaba como CEO, para ser “nombrado ministro de Minería del Gobierno entrante”.

La situación causó controversia, considerando que se reveló antes del anuncio oficial del Presidente electo. Finalmente, el futuro Mandatario no designó a Montt, y decidió que Daniel Mas asumiera como biministro Economía y Minería.

Bajo este contexto, en una conversación con Radio Infinita, Squella abordó el tema este miércoles y manifestó que “según lo que entiendo, siempre fue una de las dudas si es que en el fondo se fusionaba o no esos ministerios, el de Economía con Minería. Incluso, podría ser hasta un tercer ministerio que se fusionara”.

“De repente existió la opción de contar con Santiago Montt, que es un destacado profesional, pero siempre estuvo sujeto a la última decisión. Y la última decisión, tal como lo dijimos muchas veces, por muy seguro que diéramos muchos nombres, iba a estar cuando se presentaran los nominados el día de ayer”, sostuvo.

De igual forma, el también senador electo lanzó una fuerte crítica por el anuncio de Los Andes Copper. “El acto de imprudencia de una empresa, de hacer caja de resonancia de trascendidos de prensa, es realmente insólito, inaceptable”, expresó.

“Del punto de vista del Presidente electo, independiente de ese acto de una empresa privada, la verdad es que tuvo hasta el último minuto de juntar otros ministerios, de decirle a una de las personas que quizás había conversado que muy probablemente iba a ser ministro, que hasta no serlo podría eventualmente no nominarlo. Eso es lo que ocurrió en uno de los casos”, enfatizó.