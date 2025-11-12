Home Nacional "“su estado es complejo”: denuncian brutal golpiza a hermana de kr..."

“Su estado es complejo”: Denuncian brutal golpiza a hermana de Krishna Aguilera

El hecho fue dado a conocer por el alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien relató a Meganoticias que el ataque tuvo lugar este lunes 10 de noviembre.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Cristal Aguilera, hermana de Krishna, la joven madre de 19 años que fue secuestrada y asesinada, fue víctima de una violenta agresión ocurrida en la comuna de San Bernardo.

“La golpearon y está muy asustada”

El hecho fue dado a conocer por el alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien relató a Meganoticias que el ataque tuvo lugar este lunes 10 de noviembre.

Venía (a la comuna) a hacer un trámite a la casa de su papá y aparentaron que le habían hecho un robo de celular, pero la verdad es que su estado físicamente es complejo”, explicó el jefe comunal.

White agregó que “la golpearon, la agredieron y está muy asustada porque ella logró su propósito que era encontrar a su hermana, pero también tiene un sobrino y tiene un hijo”.

Estos tipos tienen miles de formas para hacer estas cosas. Le quitan el celular para generar una sensación de que es un robo, pero fíjate que si te quitan el celular no te patean o golpean. Anoche vi una foto y es terrible verlo, la forma en cómo ella está dañada”, añadió la autoridad.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Evacúan a alumnos de 2 colegios de La Granja por fuga ...

Los colegios evacuados son Los Pensamientos y Alma Mater. Según informó Emol, se reportan al menos 80 intoxicados. También se reportan dos profesionales de la educación intoxicados.

Leer mas
Nacional
Bancada UDI exige a Jara disculparse con Carabineros t...

El secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, junto con los diputados Henry Leal y Jorge Alessandri, cuestionaron a la candidata oficialista por no haber llamado a detener el canto “el que no salta es paco”.

Leer mas
Nacional
“La Sociedad de los Poetas Muertos” llega al Teatro Sa...

La obra cuenta con un gran elenco integrado por Claudio Arredondo, José Antonio Raffo, Alonso Quintero, Francisco Dañobeitía, Francisco Reyes Cristi, Vicente Almuna, Andrew Bargsted, Tito Bustamante y Juan Pablo Sáez.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
19
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/