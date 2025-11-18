Home Nacional "subieron a cinco las víctimas fatales en torres del paine: encont..."

Subieron a cinco las víctimas fatales en Torres del Paine: encontraron con vida a otras cuatro personas

Los fallecidos son dos mexicanas, dos alemanes -de sexo femenino y masculino- y una mujer británica. “Estamos en una fase de evacuación de estos cuerpos y los trámites consulares por la nacionalidad de estas personas. Sabemos que es un lugar de difícil acceso, donde depende mucho de las condiciones meteorológicas”, explicó el delegado presidencial, José Antonio Ruiz.

El delegado presidencial de Magallanes, José Antonio Ruiz, confirmó la tarde de este martes que aumentó a cinco el número de personas fallecidas en el sector de Perros de las Torres del Paine.

El hallazgo de tres cuerpos más fue realizado por los equipos de búsqueda. Hasta ahora se habían informado dos muertes, un hombre y una mujer mexicanos, y de siete personas de las que no se tenía contacto. Sin embargo, se actualizó que no hay desaparecidos y que la cifra de personas fallecidas aumentó a cinco: dos mexicanas, dos alemanes -de sexo femenino y masculino- y una mujer británica.

Confirmó que encontraron con vida a cuatro personas, por lo que ya no hay extraviados en la zona.

“Estamos en una fase de evacuación de estos cuerpos y los trámites consulares por la nacionalidad de estas personas. Sabemos que es un lugar de difícil acceso, donde depende mucho de las condiciones meteorológicas”, explicó el delegado presidencial, en una conferencia de prensa tras una sesión del Comité para la Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres (Cogrid).

Para el rescate de los cuerpos, según informó, se privilegiará la vía aérea, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Según detalla la Corporación Nacional Forestal (Conaf), como parte del operativo de búsqueda y rescate se han desplegado 24 personas, quienes realizan labores de búsqueda: 8 funcionarios de carabineros (GOPE y Rescate), 8 del Ejército, 4 de Socorro Andino y 4 funcionarios de Conaf.

