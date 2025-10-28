Sujetos a bordo de vehículo robado disparan a carabineros en Renca: detuvieron a tres extranjeros

Personal de Carabineros detuvo la madrugada de este martes a tres ciudadanos extranjeros que abrieron fuego contra efectivos policiales luego de ser sorprendidos a bordo de un vehículo con encargo por robo en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

El teniente Manuel Narváez, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente, explicó que los funcionarios detectaron el automóvil cerca de las 2:10 horas, en la intersección de Pasaje Mehuín con calle Los Atacameños, circulando con las luces apagadas en dirección norte, recogió Emol.

“Esto llamó la atención del personal policial, quien se dispuso a efectuar un control rutinario”, comentó Narváez.

Cuando los uniformados intentaron realizar el control vehicular, los ocupantes del auto desobedecieron la orden y escaparon por calle Fresia hacia el sur. Los funcionarios confirmaron entonces que el vehículo mantenía encargo vigente por robo con violencia, por lo que se inició una persecución policial.

El teniente Narváez indicó que el procedimiento duró “20 minutos” y se extendió por “diversas calles de la comuna de Renca”.

“El personal policial intenta fiscalizar el vehículo, siendo atacado por estos antisociales, los cuales efectúan diferentes disparos desde el interior de la cabina del vehículo, por lo cual el personal debe hacer uso de su armamento de servicio para repeler este ataque y salvaguardar la vida y la integridad tanto de ellos como de las personas que se encuentran acá en la comuna”, añadió el oficial.

Detención de los involucrados

Producto del intercambio de disparos, uno de los sujetos resultó herido. La persecución culminó en la intersección de Las Margaritas con Apóstol Santiago, donde cinco ocupantes descendieron del automóvil e intentaron huir a pie en distintas direcciones.

“El personal de toda la prefectura occidente llega al lugar e inicia un cerco perimetral, evitando que los antisociales huyan y encontrando a tres de estos antisociales en el lugar”, señaló Narváez.

El herido fue asistido por personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) y trasladado al Hospital Clínico Félix Bulnes, donde permanece fuera de riesgo vital.

Los detenidos son de nacionalidad venezolana y se encuentran en situación migratoria irregular en Chile. Fueron identificados como O.J.G.G. y M.M.C.T., ambos de 26 años, e Y.E.V.G., de 28.

Dentro del vehículo se incautó una pistola con un cartucho sin percutir en la recámara y seis más en el cargador, además de cinco vainillas percutadas al interior de la cabina, presuntamente correspondientes a los disparos efectuados desde el vehículo en fuga.

Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado de Carabineros quedó a cargo de las diligencias investigativas.