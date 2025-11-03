Televisión Nacional explica proceso de venta de activos

Televisión Nacional de Chile, a través de un comunicado, precisó este lunes la venta de algunos de sus activos.

“Como ya es de conocimiento público, Televisión Nacional de Chile se encuentra en proceso de venta de algunos de sus activos, en el marco de un plan de sostenibilidad financiera para asegurar el cumplimiento de su misión pública en el mediano y largo plazo”, indicó.



Añadió que “en relación con cifras difundidas por algunos medios de comunicación, TVN aclara que los valores publicados no corresponden a los montos reales”.



“El inmueble de Punta Arenas está en un proceso de venta por 90.000 UF (equivalentes a $3.532 millones), mientras que el terreno de Copiapó fue vendido en 8.000 UF (aproximadamente $314 millones).



En conjunto, ambas operaciones totalizan 98.000 UF, equivalentes a $3.846 millones, cifras sustancialmente menores a las mencionadas en algunas publicaciones de prensa.

Estos valores están plenamente ajustados a las características de cada propiedad y a las condiciones reales del mercado inmobiliario.



Es fundamental subrayar que esta operación no compromete la presencia ni la operación regional de TVN, y no afecta su patrimonio cultural, histórico ni audiovisual. La difusión y cobertura regional del canal están plenamente aseguradas, manteniendo su compromiso con todas las regiones del país.



TVN continuará avanzando en su proceso de modernización y reorganización patrimonial, con el objetivo de fortalecer su rol público, mantener su presencia en todas las regiones del país y seguir contribuyendo a la vida democrática, cultural y social de Chile”, remarcó la estación televisiva en el comunicado.