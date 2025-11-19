Home Nacional "terminó huelga de pilotos de latam: sindicato anunció acuerdo con..."

Terminó huelga de pilotos de Latam: Sindicato anunció acuerdo con la empresa

Inmediatamente se suscribieron los términos del nuevo contrato colectivo -que estará vigente entre el 2025 y 2028- y se puso término a la huelga. Una paralización efectiva que se prolongó por ocho días y que no se veía en la empresa desde 1997.

Patricia Schüller Gamboa
El Sindicato de Pilotos de Latam Airlines (SPL) anunció este miércoles que llegaron a un acuerdo con la empresa, luego de ocho días de huelga que sumó a un total de 464 pilotos.

A través de un comunicado, el sindicato informó que bajo el patrocinio de la Dirección Nacional del Trabajo, 464 socios activos del Sindicato de Pilotos Latam (SPL), que representan más del 50% de los profesionales de la compañía en Chile, logró sellar un acuerdo con la firma.

La organización de trabajadores recordó que este proceso de negociación colectiva se inició el 1 de septiembre de este año y el 3 de noviembre, el 97% de los socios del sindicato rechazaron la última oferta de la compañía y se inició un proceso de cinco días de mediación obligatoria. Luego, tras no llegar a acuerdo en aquel entonces, la huelga se hizo efectiva el 12 de este mes y se prolongó por ocho días.

“Los dirigentes del SPL queremos agradecer la unidad, confianza y valentía de nuestros socios y socias, a los sindicatos chilenos y extranjeros que nos expresaron su apoyo y solidaridad y a la autoridad de la Dirección del Trabajo, por su mediación responsable y profesional en este proceso”, comentó en el comunicado Mario Troncoso, presidente del SPL.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
10
