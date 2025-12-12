Timonel del PPD expresa “optimismo moderado” para la segunda vuelta

El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, analizó el escenario de la segunda vuelta presidencial entre los candidatos José Antonio Kast (partidos Republicano y Social Cristiano) y Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile y DC).



Según explicó en Radio Infinita, el triunfalismo que observa en el comando opositor podría verse alterado por la capacidad del electorado de generar sorpresas: “Yo creo que en esto el electorado siempre puede dar alguna sorpresa… toda elección de alguna manera expresa alguna novedad. Entonces, aquí esto se puede jugar en el último minuto, que los debates han tenido algún impacto y las cifras se pueden mover”.



El senador PPD sostuvo que su “optimismo moderado” se apoya en tres factores: las capacidades demostradas por Jara, la posibilidad de que el voto Parisi sorprenda y la adhesión espontánea de parte del electorado de Evelyn Matthei, que alcanzó 12,4% en primera vuelta. “Todos hemos encontrado muchos votos Matthei que están con Jara. Pero votos espontáneos, no votos de la dirigencia política. Ahí es donde uno puede decir el clivaje de esto puede ser muy distinto a la dimensión política”, concluyó.



Para Quintana, esa posibilidad se relaciona directamente con el desempeño de la candidata oficialista. “Estoy con algún grado de optimismo. Yo creo que Jeannette Jara ha hecho una extraordinaria campaña… fue un año intenso, en que hubo una primaria, y se preparó claramente en un corto tiempo en todas las materias, creo que lo demostró en los debates, en todas las instancias, y nos parece que sería una gran representante de la centroizquierda”, señaló.



El dirigente reconoció que “las cosas no están fáciles” para el oficialismo, pero vinculó sus expectativas a la capacidad de Jara de atraer al electorado de Franco Parisi, que obtuvo 19,7% en primera vuelta. Según dijo, Kast ha dirigido su mensaje a las élites políticas, mientras que Jara ha conectado mejor con ese mundo: “Ha apelado mejor y más al mundo del voto Parisi… el mensaje de Kast era un mensaje al mundo político… eso es la élite. Eso es lo más lejano a lo que el mundo Parisi expresó también en primera vuelta”.