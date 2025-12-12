Tohá: “Tengo temor que Kast haga un gobierno como Orbán, Trump o Milei”

Home Nacional "tohá: “tengo temor que kast haga un gobierno como orbán, tr..."

La exministra del Interior y excandidata presidencial, en conversación con Radio Duna, señaló que “la candidatura con la que se compite no es una de la derecha habitual que conocíamos en Chile, sino una derecha más radical que está participando de una ola mundial de derechas radicales”.

Patricia Schüller Gamboa
La exministra del Interior y excandidata presidencial, Carolina Tohá, se refirió al escenario político de cara a la segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre.

En conversación con Radio Duna, Tohá señaló que “la candidatura con la que se compite no es una de la derecha habitual que conocíamos en Chile, sino una derecha más radical que está participando de una ola mundial de derechas radicales”.

Recalcó que esta elección no es como las anteriores, ya que “no es solo oficialismo y oposición o derecha e izquierda, es un tipo de derecha particular la que está compitiendo”.

Tohá destacó a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, manifestando que “hoy día vemos una candidata que es una evolución de lo que fue la experiencia anterior, que ha aquilatado todo lo que se aprendió”.

En cuanto a la propuesta programática de Jara, la exministra afirmó que no se trata de una similar a la del actual Gobierno del Presidente Boric sino que “es más bien de conducir al país desde una mirada de izquierda en una pauta de acuerdos amplios”.

Respecto a un eventual triunfo del candidato republicano, Tohá admitió que “tengo temor de que José Antonio Kast haga un gobierno como Orbán, como Trump o Milei, que son gobiernos que han funcionado dentro del esquema democrático, pero con valores que están en conflicto con la democracia”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

