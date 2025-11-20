Home Nacional "torres del paine: fiscalía confirma que turistas extranjeros muri..."

Torres del Paine: Fiscalía confirma que turistas extranjeros murieron por hipotermia

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, declaró que la Brigada de Homicidios de la PDI de Magallanes se encuentra tomando declaraciones a distintas personas que podrían aportar información. Esto incluye a funcionarios de Conaf (Corporación Nacional Forestal), de la empresa privada Vértice y también a los 69 excursionistas que estaban en el sector Los Perros. Anunció que el director de Conaf también será citado a declarar.


El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, dio a conocer nuevos antecedentes sobre la investigación por la muerte de cinco turistas extranjeros, al interior del Parque Nacional Torres del Paine.

Las víctimas fueron identificadas como Cristina Calvillo Tovar y Julian García Pimentel, matrimonio de nacionalidad mexicana; Victoria Bond, británica; Nadine Lichey y Andreas Von Pein, de nacionalidad alemana. 

Según consignó T13, los turistas fallecieron en el Circuito Macizo de Paine, conocido también como “Circuito O”, específicamente entre el sector Los Perros y Dickson, un lugar de difícil acceso que requiere preparación.

A esto se suman las condiciones climáticas, que el pasado domingo 16 de noviembre, registraron vientos de casi 200 km/h, además de intensas nevadas. Durante esa jornada no habían guardaparques en ese sector.  

El fiscal Cristián Crisosto dio a conocer que el Servicio Médico Legal (SML) estableció que los ciudadanos extranjeros murieron producto de una hipotermia. 

Además de las víctimas fatales, el persecutor señaló que otras 27 personas resultaron con lesiones de carácter leve.

La BH de la PDI se encuentra tomando declaraciones

Por otra parte, declaró que la Brigada de Homicidios de la PDI de Magallanes se encuentra tomando declaraciones a distintas personas que podrían aportar información. Esto incluye a funcionarios de Conaf (Corporación Nacional Forestal), de la empresa privada Vértice y también a los 69 excursionistas que estaban en el sector Los Perros.

“En esta etapa preliminar estamos investigando y estamos acopiando todos los medios de prueba. No estamos descartando ninguna hipótesis investigativa“, indicó Crisosto.

Anunció que el director de Conaf también será citado a declarar, al igual que los guardaparques y los representantes de la empresa Vértice.

Tomamos contacto con los familiares de las víctimas afectadas, particularmente a través de los mecanismos institucionales de la Fiscalía Nacional, a través de los consulados”, agregó el fiscal.

Conaf anunció investigación y revisión de protocolos por la tragedia
