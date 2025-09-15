Home Internacional "trump anunció que eeuu lanzó un ataque contra una lancha y mató a..."

Trump anunció que EEUU lanzó un ataque contra una lancha y mató a otros tres “narcoterroristas de Venezuela”

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque (…) contra carteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos”, indicó el mandatario en su red Truth Social, recogió Emol.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Estados Unidos lanzó un ataque contra una lancha y mató a tres personas a bordo en el Caribe, aseguró este lunes el presidente Donald Trump, que aseguró que los fallecidos eran “narcoterroristas de Venezuela”.

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque (…) contra carteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos”, indicó Trump en su red Truth Social, recogió Emol.

El mensaje del Mandatario es acompañado por un corto video en color en el que se ve una lancha de grandes dimensiones en alta mar, inmóvil, y luego una explosión que la destruye completamente. En el video, que parece ser de vigilancia, se observa al menos una persona dentro de la embarcación.

Las fuerzas navales y aéreas estadounidenses desplegadas en el Caribe ya abatieron una lancha, esta en movimiento, hace casi dos semanas, con un balance de 11 muertos, “narcoterroristas” según el mandatario republicano. “Ninguna fuerza estadounidense resultó dañada en este ataque”, aseguró Trump este lunes, tras advertir de nuevo a los narcotraficantes que si insisten en transportar drogas, “LOS CAZAREMOS”.

Source Texto: La Nación/ Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional

Detienen en Georgia a conocido estafador de Tinder que...

La detención se produjo tras una notificación de captura emitida por Interpol, según detalló el Ministerio del Interior de Georgia, que no entregó mayores antecedentes.

Leer mas
Triunfo

Esquiador italiano Matteo Franzoso falleció luego de s...

Franzoso, quien este martes cumpliría 26 años y cuyo deceso fue confirmado durante este lunes, murió luego de sufrir una grave caída el pasado fin de semana en el centro La Parva.

Leer mas
Internacional

Detienen en Estados Unidos a un chileno con más de un ...

El detenido es un sujeto de 39 años, identificado con las iniciales P.M.C, y que trabajó como exacadémico en la Universidad de Indiana.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/