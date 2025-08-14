Home Internacional "trump estima que hay un 25% de probabilidades de que la cumbre co..."

Trump estima que hay un 25% de probabilidades de que la cumbre con Putin fracase

El mandatario estadounidense se refirió a la reunión que tendrá en Alaska con el presidente ruso, donde abordarán el conflicto en Ucrania, y subrayó que “ni siquiera quiero insinuar que pueda haber una segunda reunión. Quizás sí, quizás no. Pero sería muy conveniente que tuviéramos un buen encuentro”.

Leonardo Medina
El presidente de EEUU, Donald Trump, sugirió este jueves que hay un 25% de probabilidades de que fracase la cumbre que tendrá este viernes en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin

En dicha instancia, ambos mandatarios abordarán un eventual alto el fuego en la guerra en Ucrania, y también se buscará sentar las bases para una segunda reunión que incluya al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

“Esta reunión prepara la segunda reunión, que será muy importante porque será donde llegarán a un acuerdo”, declaró Trump en una entrevista con Fox News Radio

A la vez, indicó que “habrá un intercambio de ideas sobre límites, tierras, etcétera. La segunda reunión será muy importante. Pero hay un 25% de probabilidades de que esta reunión no sea exitosa”.

Trump explicó que “dependiendo de lo que suceda” en la cumbre de Alaska, llamará a Zelenski y “le llevaremos a donde sea que vayamos a reunirnos”. 

“No sé dónde tendremos la segunda reunión, pero tenemos una idea de tres lugares diferentes”, manifestó.

No obstante, aclaró que todavía no ha hablado con su par ucraniano sobre una segunda reunión: “Ni siquiera quiero insinuar que pueda haber una segunda reunión. Quizás sí, quizás no. Pero sería muy conveniente que tuviéramos un buen encuentro, porque voy a dejar que negocien su acuerdo, yo no voy a negociarlo”.

Por último, el jefe de Estado reconoció que no sabe si “conseguirá un alto el fuego inmediato” pero remarcó que “cree que llegará”, porque le “interesa un acuerdo de paz inmediato, lograr la paz rápidamente”. 

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: X
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

