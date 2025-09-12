Home Nacional "turbazo en mall chino de renca: delincuentes escaparon con botín ..."

Turbazo en mall chino de Renca: Delincuentes escaparon con botín de $20 millones

El saqueo ocurrió alrededor de las 23 horas de este jueves en el local ubicado en avenida Condell, hasta donde llegaron desconocidos a bordo de una camioneta, quienes ingresaron violentamente al mall y amenazaron a dos comerciantes chinos que dormían en el lugar.

Un mall chino de la comuna de Renca, Región Metropolitana, sufrió un turbazo en la noche del jueves por parte de desconocidos que escaparon con mercadería avaluada en $20 millones. En el sector no se registraban incidentes por el “11” al momento del asalto.

Tras darse a la fuga, otro grupo de desconocidos aprovechó que las rejas y cortinas quedaron abiertas y siguieron saqueando el local, hasta la llegada de Carabineros para controlar la situación.

Según datos preliminares, el avalúo del robo sería de al menos $20 millones. La fiscalía dispuso que las primeras indagatorias estén a cargo de Carabineros.

