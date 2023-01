“Turrón” hace reaparición en TV con una impactante noticia sobre su salud: “Me queda poquito”

En un despacho en vivo de “Contigo en la Mañana” de este viernes, Juan Pablo Queraltó, quien se encontraba en la costa de Cartagena, entrevistó a Mario Moreno, más conocido como “Turrón”, quien le habó de su delicado estado de salud.

El comediante, quien ha participado en el Festival de Viña del Mar, aclaró que aún se mantiene vigente sobre los escenarios: “Tenemos un humor totalmente distinto, tenemos Milleniun Show para rato… bueno, a mí poquito me queda, pero estamos bastante bien”, señaló.

Sobre el último comentario, el humorista fue consultado, a lo que respondió que “de salud he estado delicado. Me operaron el 20 de diciembre. Me dio un infarto al miocardio agudo y estoy con el 80% del corazón irreversible. Tengo el 20% bueno, pero siempre hacia arriba. Salí el 3 de enero. Tengo que portarme bien. No fumo ni tomo”, comentó Moreno.

Por su parte, “Turrón” aprovecho la oportunidad para criticar a la televisión, donde señaló que “No sé qué pasa, yo me siento vetado en la televisión, pero vamos a distintos eventos a beneficio”. Tras el comentario, Queraltó recalcó que las puertas de CHV están abiertas.