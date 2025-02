Ucrania expresa a enviado especial de EEUU su voluntad de “alcanzar la paz mediante la fuerza”

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, le transmitió al enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, la disposición de su país de alcanzar la paz con Rusia “mediante la fuerza”, todo ello en medio de los recientes acercamientos entre Washington y Moscú, que podrían dejar a Kiev a un lado en este asunto.



“Me reuní con Kellogg para analizar las formas de lograr una paz amplia, justa y duradera. Afirmé la voluntad de Ucrania de lograr la paz mediante la fuerza y nuestra visión de las medidas necesarias. También reiteré que la seguridad de Ucrania y la transatlántica son indivisibles”, manifestó el ministro Sibiga en su perfil oficial en redes sociales.



Kellogg llegó el miércoles a Kiev en un momento de máxima tensión diplomática y apenas unas horas antes que el presidente estadounidense, Donald Trump, cuestionara públicamente el papel de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien tachó de “dictador” por no celebrar elecciones y acusó de entrar en una guerra “que no se podía ganar”.



El enviado especial de Trump tiene previsto reunirse este mismo jueves con Zelenski en medio de los esfuerzos de Washington por acercar posturas con Moscú en aras de alcanzar la paz en Ucrania, un asunto que desde Kiev no ven con malos ojos siempre y cuando se tengan en cuenta sus demandas y no se les deje a un lado en las negociaciones.