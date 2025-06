UDI exige retirar proyecto sobre financiamiento de TVN y emplaza al Gobierno a sincerar discusión

Los diputados de la UDI que integran las comisiones de Cultura y Hacienda, Gustavo Benavente y Felipe Donoso, respectivamente, exigieron al Gobierno retirar de tramitación el proyecto de ley que propone crear un nuevo modelo de financiamiento para TVN y que actualmente se encuentra listo para ser analizado por la Comisión de Hacienda, luego que esta mañana la compañía informó que durante el primer trimestre de este año registraron pérdidas por alrededor de $6 millones de dólares.

Al respecto, cabe recordar que la crisis financiera por la que atraviesa el canal estatal volvió a ser tema de discusión a mediados de mayo, luego que el directorio emitiera una declaración pública advirtiendo que bajo el actual modelo se hacía “imposible la viabilidad económica de la empresa”.

A ello se sumaron las palabras que después entregó el presidente del directorio, Francisco Vidal, quien reiteró que la actual situación económica de TVN sólo les permitiría funcionar hasta mediados del próximo año, gracias al crédito que solicitaron a fines de 2024 con el aval del Ministerio de Hacienda, agregando además que “el día que no podamos pagar los sueldos, es el día del cierre”.

Por lo anterior, y ante las nuevas pérdidas que anotó el canal, los diputados aseguraron que lo “más responsable” es suspender la tramitación del proyecto de ley, manifestando que dicha iniciativa “no resuelve los problemas de fondo que han arrastrado a TVN a este nivel de crisis, sino que por el contrario, los profundiza”, advirtiendo incluso que “si sólo nos preocupados de los temas económicos y no de su operación, es muy probable que las pérdidas sigan aumentando”.

“La situación actual de TVN es completamente inviable y no sólo lo ha reconocido tanto el directorio como su presidente, sino que así lo ratifican las cifras. Por lo tanto, es absolutamente innecesario continuar con la tramitación de este proyecto, que a la luz de todos los antecedentes, lo único que provocará es que el Estado malgaste los cerca de $30 millones de dólares que deberá aportar en un inicio, porque no hay nada que garantice que la situación económica vaya a mejorar”, cuestionaron los legisladores, quienes de todas formas aclararon que “oponernos a la tramitación de esta iniciativa no significa que estemos en contra de la televisión pública, sino que es una forma de resguardar los recursos públicos que son de todos los chilenos y que no pueden ir a financiar operaciones inviables”.

Justamente, además de exigir el retiro del proyecto, Benavente y Donoso emplazaron al Gobierno a “sincerar la discusión”, acusando que “ni siquiera están interesados en que esta iniciativa se apruebe, sino que prefieren dejar el problema para la próxima administración para no hacerse responsables”.

“Es evidente que las actuales autoridades no quieren quedar en la historia como el gobierno que tuvo que cerrar TVN, y por eso han presentado un proyecto absolutamente inviable -y que lo único que provocará será el desperdicio de millonarios recursos-, para que sea finalmente el Congreso el que deba tomar una decisión. Así que esperamos que por alguna vez tengan la valentía de enfrentar los problemas que se presentan, retiren de tramitación esta iniciativa y trabajan en otra propuesta, que contenga un nuevo modelo de gestión y que garantice la estabilidad de la compañía”, reiteraron.