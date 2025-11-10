Último debate presidencial Anatel: los 8 candidatos se verán las caras antes de la primera vuelta del próximo domingo 16

A las 21 horas de este lunes 10 de noviembre se realizará el último debate de los ocho candidatos antes de las elecciones presidenciales del próximo domingo 16.

La instancia será transmitida por TV y es organizada por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

En la oportunidad se verán las caras por última vez, antes de la primera vuelta, los candidatos Franco Parisi (Partido de la Gente); Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile); Marco Enríquez-Ominami (independiente); Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario); José Antonio Kast (Partido Republicano); Eduardo Artés (independiente); Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) y Harold Mayne-Nicholls (independiente).

Según consignó 24Horas, el debate presidencial de este lunes será clave para que los candidatos y candidatas puedan convencer a las personas cuyo voto sigue en suspenso.

Silencio electoral

El debate presidencial Anatel se da en medio del denominado silencio electoral donde está prohibida la publicación de encuestas con resultados alusivos a la elección presidencial.

Se espera que la instancia tenga una duración en torno a las 3 horas.

Habrá cinco periodistas que representarán a igual número de canales televisivos:

Iván Núñez (TVN), Julia Vial (TV+), Juan Manuel Astorga (Mega), Daniel Matamala (Chilevisión) y Soledad Onetto (Canal 13).

Aguja electoral

Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión de la Universidad Central, sostuvo que los programas de los candidatos y candidatas presidenciales “ya no mueven votos”, consignó 24Horas.

Sin embargo, subrayó que “un desempeño comunicacional puede hacerlo”.

“Aunque no cambie masivamente las preferencias, un buen cierre o un error pueden mover la aguja en el margen donde se define una elección tan competitiva”, sentenció.