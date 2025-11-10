Home Nacional "Último debate presidencial anatel: los 8 candidatos se verán las ..."

Último debate presidencial Anatel: los 8 candidatos se verán las caras antes de la primera vuelta del próximo domingo 16

La instancia, cuyo inicio está programado para las 21 horas de este lunes, será transmitida por TV y es organizada por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). Se espera que tenga una duración de tres horas.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

A las 21 horas de este lunes 10 de noviembre se realizará el último debate de los ocho candidatos antes de las elecciones presidenciales del próximo domingo 16.

La instancia será transmitida por TV y es organizada por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

En la oportunidad se verán las caras por última vez, antes de la primera vuelta, los candidatos Franco Parisi (Partido de la Gente); Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile); Marco Enríquez-Ominami (independiente); Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario); José Antonio Kast (Partido Republicano); Eduardo Artés (independiente); Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) y Harold Mayne-Nicholls (independiente).

Según consignó 24Horas, el debate presidencial de este lunes será clave para que los candidatos y candidatas puedan convencer a las personas cuyo voto sigue en suspenso.

Silencio electoral

El debate presidencial Anatel se da en medio del denominado silencio electoral donde está prohibida la publicación de encuestas con resultados alusivos a la elección presidencial.

Se espera que la instancia tenga una duración en torno a las 3 horas.

Habrá cinco periodistas que representarán a igual número de canales televisivos:

Iván Núñez (TVN), Julia Vial (TV+), Juan Manuel Astorga (Mega), Daniel Matamala (Chilevisión) y Soledad Onetto (Canal 13).

Aguja electoral

Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión de la Universidad Central, sostuvo que los programas de los candidatos y candidatas presidenciales “ya no mueven votos”, consignó 24Horas.

Sin embargo, subrayó que “un desempeño comunicacional puede hacerlo”.

“Aunque no cambie masivamente las preferencias, un buen cierre o un error pueden mover la aguja en el margen donde se define una elección tan competitiva”, sentenció.

Por qué la veda de encuestas puede ser buena para la democracia
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Detectan fiesta de 23 reos con asado y whisky en penal...

El hecho se conoció este domingo tras la difusión de imágenes en redes sociales, donde se veía a los reclusos del módulo 35 compartiendo comida, bebidas alcohólicas, utilizando celulares y escuchando música en altoparlantes.

Leer mas
Nacional
Este lunes se ejecutó la segunda etapa del plan de int...

El operativo culminó con un cierre perimetral en torno a la calle Salvador San Fuentes por San Alfonso y Bascuñán Guerrero. Según consignó 24Horas, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), dijo que “la gente va a pasar sin problemas. El que no puede pasar es el que viene con un carro grande metiéndonos un toldo azul”.

Leer mas
Nacional
Hombre de 31 años asesinó a su tía en Ñuñoa: vecinos e...

Personal de Carabineros se encuentra realizando las diligencias correspondientes, mientras que funcionarios municipales también acudieron al lugar. El individuo fue retenido inicialmente por el personal municipal, pero debió ser liberado al no existir una denuncia previa.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/