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“Un bochorno político que daña el prestigio de Chile”: Bancada PS condena retiro del apoyo a candidatura de Michelle Bachelet en la ONU

Nelson Venegas, diputado de la Comisión de Relaciones Exteriores, manifestó que “es un bochorno internacional porque mientras Brasil, mientras México apoyan esta candidatura, el propio Gobierno chileno decide no apoyar a una compatriota, es decir, son unos patriotas de mentira, sólo protegen a los que piensan como ellos y queda de manifiesto que lo que estamos viviendo hoy día en este Gobierno de las alzas no es más que un Gobierno que sólo va a gobernar para la extrema derecha. Hoy día ha dado el Presidente Kast una demostración clara que este es un Gobierno no de derecha sino que de ultraderecha”.

Patricia Schüller Gamboa
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“Un bochorno político que daña el prestigio de Chile”: Bancada PS condena retiro del apoyo a candidatura de Michelle Bachelet en la ONU

La Bancada de Diputadas y Diputados del Partido Socialista expresó su más enérgico rechazo y profunda indignación ante el anuncio realizado por el Gobierno de José Antonio Kast de retirar el patrocinio de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet  como secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas.

Nelson Venegas, diputado de la Comisión de Relaciones Exteriores, manifestó que “es un bochorno internacional porque mientras Brasil, mientras México apoyan esta candidatura, el propio Gobierno chileno decide no apoyar a una compatriota, es decir, son unos patriotas de mentira, sólo protegen a los que piensan como ellos y queda de manifiesto que lo que estamos viviendo hoy día en este Gobierno de las alzas no es más que un Gobierno que sólo va a gobernar para la extrema derecha. Hoy día ha dado el Presidente Kast una demostración clara que este es un Gobierno no de derecha sino que de ultraderecha”.

César Valenzuela señaló que “Kast está gobernando desde la trinchera de la ultra derecha. Pasa la aplanadora y busca desviar la atención por la crisis que acaba de provocar en el país”.

“La torpeza de este Gobierno no tiene precedentes”

José Antonio Rivas, legislador por la Región del Biobío, dijo que “la torpeza de este Gobierno no tiene precedentes: no les bastó con golpear duramente el bolsillo de las familias con un alza brutal de los combustibles, sino que ahora además deciden retirarle el respaldo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU”.

“Son decisiones erráticas, mezquinas y profundamente dañinas para el país. El Presidente José Antonio Kast tiene que hacerse cargo de la crueldad con que está gobernando, porque en apenas unos días su Administración ya acumula señales nefastas que afectan la vida cotidiana de las personas y debilitan la posición internacional de Chile. Por eso le exigimos que recapacite, porque aún está a tiempo de corregir el rumbo, ya que cuando un Gobierno actúa con soberbia frente al sufrimiento de su pueblo, no puede sorprenderse después por una respuesta ciudadana firme y contundente”.

Gobierno de Kast no apoyará candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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