Universidad Austral condena agresión a ministra Lincolao y anuncia que iniciará investigación para “esclarecer lo ocurrido”

La Universidad Austral de Chile (UACh) condenó la tarde de este miércoles la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. La secretaria de Estado acudió este miércoles a Campus Isla Teja, en Valdivia, para inaugurar el año académico.



La casa de estudios emitió una declaración en la que “condena categóricamente las agresiones sufridas por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao Pilquian, quien participaba como invitada en la inauguración de nuestro año académico y en un encuentro con investigadores e investigadoras.

“Como institución, defendemos la necesidad de que se expresen las diversas visiones sobre el futuro del país. Y, en especial, sobre el desarrollo de la ciencia, la investigación, la innovación y la creación. Para ello, abrimos espacios permanentes de tolerancia a todas las ideas y sostenemos con decisión la apertura de nuestros actos solemnes a ese espíritu; sin embargo, no toleraremos la violencia ni acciones que vulneren el respeto entre las personas.

“La Universidad Austral de Chile iniciará una investigación de los hechos, de acuerdo con sus normativas y procedimientos internos”. Esto “con el objeto de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. Hemos manifestado a la Ministra de Estado este compromiso, así como la decisión de enfrentar esta situación, que no corresponde al espíritu de la vida universitaria”.

El comunicado sostuvo que “a Universidad Austral de Chile ha formado profesionales que hoy se desempeñan con alto nivel en diversos ministerios e instituciones públicas y privadas. Ese compromiso con el país nos exige actuar en consecuencia, enfrentando con responsabilidad los hechos ocurridos”.