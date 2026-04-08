Home Nacional "universidad austral condena agresión a ministra lincolao y anunci..."

Universidad Austral condena agresión a ministra Lincolao y anuncia que iniciará investigación para “esclarecer lo ocurrido”

La casa de estudios emitió una declaración en la que “condena categóricamente las agresiones sufridas por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao Pilquian, quien participaba como invitada en la inauguración de nuestro año académico y en un encuentro con investigadores e investigadoras”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Universidad Austral condena agresión a ministra Lincolao y anuncia que iniciará investigación para “esclarecer lo ocurrido”

La Universidad Austral de Chile (UACh) condenó la tarde de este miércoles la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. La secretaria de Estado acudió este miércoles a Campus Isla Teja, en Valdivia, para inaugurar el año académico.

La casa de estudios emitió una declaración en la que “condena categóricamente las agresiones sufridas por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao Pilquian, quien participaba como invitada en la inauguración de nuestro año académico y en un encuentro con investigadores e investigadoras. 

“Como institución, defendemos la necesidad de que se expresen las diversas visiones sobre el futuro del país. Y, en especial, sobre el desarrollo de la ciencia, la investigación, la innovación y la creación. Para ello, abrimos espacios permanentes de tolerancia a todas las ideas y sostenemos con decisión la apertura de nuestros actos solemnes a ese espíritu; sin embargo, no toleraremos la violencia ni acciones que vulneren el respeto entre las personas.

“La Universidad Austral de Chile iniciará una investigación de los hechos, de acuerdo con sus normativas y procedimientos internos”. Esto “con el objeto de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. Hemos manifestado a la Ministra de Estado este compromiso, así como la decisión de enfrentar esta situación, que no corresponde al espíritu de la vida universitaria”.

El comunicado sostuvo que “a Universidad Austral de Chile ha formado profesionales que hoy se desempeñan con alto nivel en diversos ministerios e instituciones públicas y privadas. Ese compromiso con el país nos exige actuar en consecuencia, enfrentando con responsabilidad los hechos ocurridos”.

Rechazo transversal a agresión sufrida por ministra de Ciencia
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Rechazo transversal a agresión sufrida por ministra de...

Desde Renovación Nacional señalaron que “actos como este son completamente inaceptables y atentan contra los principios básicos de respeto y convivencia que deben primar en el debate público. La violencia nunca puede ser un mecanismo válido para expresar diferencias o desacuerdos”.

Leer mas
Nacional
Gobierno se querellará por agresión a ministra de Cien...

La titular de Seguridad, Trinidad Steinert, dijo que “nosotros vamos a imputar el delito de atentados en contra de la autoridad, está en el Código Penal vigente, con una pena de presidio menor en su grado medio. Así que estamos realizando todas las acciones para poder establecer quiénes son los responsables”, dijo desde el Congreso, consignó Emol.

Leer mas
Nacional
Ministra Steinert afirma no haber influido en salida d...

La secretaria de Estado, en la Comisión de Seguridad del Senado, rechazó cualquier injerencia con la salida de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/