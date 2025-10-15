Home Política "“uno dice cosas en campaña, pero tiene que tener la prudenciaR..."

“Uno dice cosas en campaña, pero tiene que tener la prudencia”: Cruz-Coke valora el perdón de Matthei a Kast como gesto de unidad en la oposición

El senador de Evópoli destacó que la decisión fue coherente con la postura del comando: “Acá hubo, y esto está consignado en al menos cuatro medios distintos, una campaña de bots relacionada al Partido Republicano. Eso es indesmentible, lo sabe también José Antonio Kast, por eso creo que acepta de buen grado y con nobleza que las redes sociales han sido mal usadas”.

Eduardo Córdova
Luciano Cruz-Coke, senador de Evópoli e integrante del equipo político del comando de Evelyn Matthei, valoró que su candidata pusiera fin al conflicto con José Antonio Kast por los bots, luego de que en el encuentro empresarial Enade 2025, la abanderada de Chile Vamos le dijera al republicano: “te perdono y doy vuelta la página”.

El senador destacó que la decisión fue coherente con la postura del comando: “Acá hubo, y esto está consignado en al menos cuatro medios distintos, una campaña de bots relacionada al Partido Republicano. Eso es indesmentible, lo sabe también José Antonio Kast, por eso creo que acepta de buen grado y con nobleza que las redes sociales han sido mal usadas”, afirmó en Radio Agricultura.

Cruz-Coke añadió: “Pero por otra parte también hemos dicho, paremos la tontera. Acá hay mucha gente que está dando por descartada a Jeannette Jara de entrada, cuando en todas las encuestas marca cerca de 30 puntos, y si pasa con una diferencia de 10 o 12 puntos respecto del segundo, va a ganar la elección”.

El parlamentario enfatizó que la oposición debe “dar señales de estar trabajando en un proyecto común alternativo para ofrecerle a Chile una salida frente a este mal gobierno”.

Consultado si las palabras de Matthei fueron una señal pensando en la segunda vuelta, Cruz-Coke respondió:Bueno, sí, yo creo, de alguna forma, porque en campaña se dicen muchas cosas”.

Finalmente, el senador llamó a la moderación en la contienda: “Uno dice cosas en campaña, pero tiene que tener la prudencia. En política, como en la vida, se puede ir a la pelota, pero no a la canilla”, expresó.

Matthei a Kast en Enade por los bots: “Te perdono y doy vuelta la página”
Source Texto: Aton / Foto: Aton (referencial)
6
