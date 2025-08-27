Home Nacional "vallejo se desmarca de dichos de carmona: “no hacemos opinología ..."

Vallejo se desmarca de dichos de Carmona: “No hacemos opinología de debates políticos”

Según consignó 24Horas, la vocera de Gobierno dijo que “las críticas y esquirlas de los cambios de gabinete siempre suceden, pero tenemos claro el trabajo del ministro exministro Marcel y la tarea del ministro Grau sobre seguir contribuyendo a la reactivación económica y creación de empleos”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se desmarcó de la discusión generada dentro del oficialismo  tras las críticas del timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, a la gestión y salida del ahora exministro de Hacienda, Mario Marcel, asegurando que “no hacemos opinología de debates políticos”.

Según consignó 24Horas, la ministra dijo que “las críticas y esquirlas de los cambios de gabinete siempre suceden, pero tenemos claro el trabajo del ministro exministro Marcel y la tarea del ministro Grau sobre seguir contribuyendo a la reactivación económica y creación de empleos”.

Consultada sobre los cuestionamientos de Carmona, y la arremetida del secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien calificó las declaraciones como “un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente se había atrevido”, Vallejo remarcó que “no hacemos opinología de debates políticos entre presidentes de partidos o parlamentarios”.

“Trabajamos como Gobierno en las demandas de la ciudadanía y ese es nuestro principal foco”, indicó.

Respecto a si estos “roces” complican la candidatura de Jeannette Jara, sentenció: “Yo soy vocera de Gobierno”.

Orellana cuestiona a Carmona y se refiere a “intento de pautear” a Jara
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Más de 200 minicentrales están en riesgo: Coordinador ...

Según publica El Mercurio, los PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida) deben entregar antes de este viernes sus planes de protección de tensión y frecuencia, dos mecanismos esenciales para la estabilidad del sistema eléctrico.

Leer mas
Nacional

Colegio de Río Bueno suspendió clases por presencia de...

El recinto afectado corresponde a la Escuela Pampa Ríos, donde el centro de padres y apoderados advirtió el viernes que “larvas cayeron del techo del segundo piso” del establecimiento, producto de “una lana de vidrio en mal estado y contaminada” instalada en el lugar.

Leer mas
DATO ÚTIL

Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son sus requisitos y has...

El beneficio, cuyas postulaciones iniciarán el próximo 7 de octubre, entrega un monto de hasta 170 UF, que se pueden utilizar por un máximo de 8 años.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/