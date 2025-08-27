Vallejo se desmarca de dichos de Carmona: “No hacemos opinología de debates políticos”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se desmarcó de la discusión generada dentro del oficialismo tras las críticas del timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, a la gestión y salida del ahora exministro de Hacienda, Mario Marcel, asegurando que “no hacemos opinología de debates políticos”.

Según consignó 24Horas, la ministra dijo que “las críticas y esquirlas de los cambios de gabinete siempre suceden, pero tenemos claro el trabajo del ministro exministro Marcel y la tarea del ministro Grau sobre seguir contribuyendo a la reactivación económica y creación de empleos”.

Consultada sobre los cuestionamientos de Carmona, y la arremetida del secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien calificó las declaraciones como “un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente se había atrevido”, Vallejo remarcó que “no hacemos opinología de debates políticos entre presidentes de partidos o parlamentarios”.

“Trabajamos como Gobierno en las demandas de la ciudadanía y ese es nuestro principal foco”, indicó.

Respecto a si estos “roces” complican la candidatura de Jeannette Jara, sentenció: “Yo soy vocera de Gobierno”.