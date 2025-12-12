Vallejo sobre críticas de Kast al Gobierno: “Es una falta de respeto para el país”

La vocera de La Moneda, Camila Vallejo, respondió este viernes a las críticas que el candidato republicano, José Antonio Kast, lanzó en contra del Gobierno durante su cierre de campaña.

Desde Temuco, Kast se dirigió a los adherentes que lo acompañaron y declaró que “este Gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien. No tuvo pandemia, no tuvo un estallido, prometió solucionar todo y lo destruyó todo”, consignó T13.

Añadió que “fueron capaces de destruir la educación, la atención en salud, el sueño de la casa propia, son capaces de expropiar un terreno para dárselo a quienes lo usurparon”.

Vallejo, al ser consultada por estas declaraciones, dijo que “hemos dicho varias veces que ha habido una especie de relato o discurso sistemático, más allá de lo que ha dicho el candidato que Chile se cae a pedazos, y eso es una falta de respeto para el país”.

“Este país lo hemos levantado todos y todas, el país se ha ido normalizando, está creciendo. Hoy día mismo veíamos una portada de un diario de prensa escrita que señalaba el nivel histórico de inversiones de proyectos mineros en nuestro país, que hemos superado reéord”, ejemplificó.

La secretaria de Estado defendió el trabajo del Ejecutivo en áreas como la salud, educación, economía y vivienda.

Agregó que sí “hemos tenido situaciones de eventos complejos, hemos tenido inundaciones e incendios y, a pesar de eso, hemos logrado atender a las personas que perdieron ciertos bienes, etcétera”.

Vallejo cerró manifestando que “para ningún gobierno es fácil, todo gobierno tiene sus adversidades, pero lo que podemos decir que las adversidades que hemos enfrentado las hemos superado de manera colectiva y por eso tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas de ser chilenos y chilenas, porque el país está creciendo”.

La vocera también fue consultada respecto a las declaraciones del senador electo Rodolfo Carter, colaborador además de Kast y quien aseguró en una entrevista con Vía X en octubre, que no aclararían los recortes de US$6.000 millones que prometió el republicano en caso de ganar la presidencial porque “nos paralizan al día siguiente”.

Según dijo, “las declaraciones de miembros de los comandos son responsabilidad de ellos y creemos que es pertinente que ellos sean los que aclaren sus palabras y sus dichos”, consignó el medio citado.

Sin embargo, reparó en la necesidad de que “por respeto a nuestros compatriotas, haya transparencia, información en lo que van a ser las acciones o implementación de compromisos o propuestas”.