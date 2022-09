Vallejo y cambio de Cataldo: “Las nominaciones no están hasta que se concretan”

Tras una intensa jornada en La Moneda, y una vez terminado el primer comité político en La Moneda, marcado por las nuevas incorporaciones ministeriales de Carolina Tohá (Interior) y Ana Lya Uriarte (Segpres), además de Jeannete Jara (Trabajo) la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió la noche de este martes a la fallida designación en la Subsecretaría del Interior de Nicolás Cataldo (PC).



Minutos antes del cambio ministerial, el Gobierno había anunciado en un comunicado que el hasta entonces subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo, iba a reemplazar Manuel Monsalve, quien según trascendidos iba a asumir como ministro de la Segpres.



Sin embargo, la designación no se concretó y Monsalve mantuvo su puesto, oficiando como maestro de ceremonia durante la ceremonia de cambio de gabinete.



Todo en medio de las fuertes críticas realizadas por Chile Vamos y el Partido Republicano en contra de Cataldo, al cual criticaron por su militancia comunista, su poca experiencia y sus antiguos tuits en contra de Carabineros y la PDI.



Vallejo remarcó que “los cambios de gabinete siempre tienen acontecimientos, no son fáciles. Ha pasado en todos los gobiernos, no vale la pena repetir casos”.



“Las nominaciones no están hasta que se nominan y eso es súper importante señalarlo, independiente de todas las valoraciones que tenemos de nuestros funcionarios, autoridades, etc.”, añadió.



Añadió que “un comunicado de Presidencia que efectivamente salió, pero las nominaciones no están hasta que se concretan. Y esto siempre es así y es el Presidente el que hace estas definiciones”.



“A mí no me corresponde señalar más que eso. Siempre el Presidente evalúa y determina su gabinete en el momento en que se hacen y se firman los cambios”, enfatizó Vallejo.



Respecto al actual puesto que mantiene Nicolás Cataldo, como subsecretario de Educación, la vocera de Gobierno aseveró que tiene una valoración “muy positiva” y destacó que eso “es un tremendo cuadro político, independiente del trascendido y de lo que sucedió comunicado, esa valoración por supuesto que sigue”.



Para cerrar, Vallejo externó que “el cambio de las subsecretarías en este cambio de gabinete va a ser anunciado en su momento”.