Vidal recibe fuertes críticas en Brasil: “Es un inútil alborotador” y “un fantasma en el césped”

El icónico filme volverá con una secuela programada para el 15 de diciembre, según confirmó Netflix. “Pollitos en fuga: El origen de los Nuggets”, retomará la historia de “Ginger” y “Rocky” luego de escapar de la caótica granja de la cinta original. La película contará con la incorporación de la actriz Bella Ramsey (The Last of Us) al elenco, en el papel protagónico de “Molly”.