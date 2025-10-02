Dos personas murieron en la localidad de Laqliaa, en el sur de Marruecos, durante un intento de asalto a un puesto de la Gendarmería Real, en el marco de los disturbios que afectan a varias localidades del país en el quinto día de protestas juveniles. Las protestas piden una mejor educación y atención médica, fueron organizadas en línea por un grupo juvenil anónimo y poco formado que se autodenomina “GenZ 212”.