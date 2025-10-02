Home Nacional "revisa el pronóstico de lluvias confirmado para santiago: adviert..."

Revisa el pronóstico de lluvias confirmado para Santiago: advierten que “no es un sistema frontal típico”

De acuerdo con lo señalado por el meteorólogo de TVN, Iván Torres, el sábado 4 de octubre se registrará una baja considerable en las temperaturas y condiciones nubosas en la Región Metropolitana.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

El meteorólogo de TVN, Iván Torres, entregó más detalles del pronóstico del tiempo y de las lluvias para Santiago, advirtiendo sobre la llegada de un sistema frontal “poco típico”.

De acuerdo con lo señalado por el meteorólogo, el sábado 4 de octubre se registrará una baja considerable en las temperaturas y condiciones nubosas en la Región Metropolitana.

“No es un sistema frontal típico, es la parte trasera. Caerá una cantidad muy dispersa de lluvia“, advirtió el experto.

La Dirección Meteorológica de Chile informó que la mínima será de 10° y la máxima alcanzará solo los 17° en la capital.

EL PRONÓSTICO CONFIRMADO DE LLUVIA PARA SANTIAGO

Iván Torres precisó que durante la noche del sábado y la madrugada del domingo podrían registrarse precipitaciones en la capital.

LLUVIA LLEGARÍA EL SÁBADO A SANTIAGO

Sin embargo, la cantidad de agua dependerá de la zona.

San José de Maipo, junto con el sector oriente y sur de la región, recibirán lluvias en la noche del sábado o madrugada del domingo.

¿Y Santiago Centro? “Hay una muy baja posibilidad. De caer, sería muy poco“, concluyó.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

En España palpitan el reencuentro de Alexis con el Bar...

El medio hispano, Mundo Deportivo, destacó lo que será el reencuentro del tocopillano con el cuadro catalán, en el duelo de este domingo entre el Sevilla y los culés por la liga española.

Leer mas
Nacional

Boric responde a Kast: “Discutir y conversar de las pr...

El Mandatario remarcó este jueves que “a mí lo que me preocupa es que los derechos sociales, que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo, se mantengan a todo evento. De eso está preocupado el Gobierno y eso seguiremos haciendo”.

Leer mas
Nacional

Montes revela que deuda del Minvu con la construcción ...

El titular de Vivienda, en entrevista con Tele13 Radio, dijo que “le suman a estas cifras otras cosas que no tienen mucho que ver. Por ejemplo, en el caso de la Región Metropolitana le suman lo que ya sirvió por confirming (préstamo del BancoEstado)”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/