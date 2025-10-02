Revisa el pronóstico de lluvias confirmado para Santiago: advierten que “no es un sistema frontal típico”

El meteorólogo de TVN, Iván Torres, entregó más detalles del pronóstico del tiempo y de las lluvias para Santiago, advirtiendo sobre la llegada de un sistema frontal “poco típico”.

De acuerdo con lo señalado por el meteorólogo, el sábado 4 de octubre se registrará una baja considerable en las temperaturas y condiciones nubosas en la Región Metropolitana.

“No es un sistema frontal típico, es la parte trasera. Caerá una cantidad muy dispersa de lluvia“, advirtió el experto.

La Dirección Meteorológica de Chile informó que la mínima será de 10° y la máxima alcanzará solo los 17° en la capital.

EL PRONÓSTICO CONFIRMADO DE LLUVIA PARA SANTIAGO

Iván Torres precisó que durante la noche del sábado y la madrugada del domingo podrían registrarse precipitaciones en la capital.

LLUVIA LLEGARÍA EL SÁBADO A SANTIAGO

Sin embargo, la cantidad de agua dependerá de la zona.

San José de Maipo, junto con el sector oriente y sur de la región, recibirán lluvias en la noche del sábado o madrugada del domingo.

¿Y Santiago Centro? “Hay una muy baja posibilidad. De caer, sería muy poco“, concluyó.