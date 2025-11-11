Home Internacional video: diego santilli asume como nuevo ministro del in...
VIDEO: Diego Santilli asume como nuevo ministro del Interior del Gobierno de Javier Milei
Diego Santilli asumió este martes como nuevo ministro del Interior del gobierno de Javier Milei, quien le tomó juramento en una ceremonia de la que participó buena parte del gabinete. El nuevo funcionario, proveniente del partido de centroderecha Propuesta Republicana (Pro), aliado al oficialismo, asumió su cargo durante un acto en la Casa Rosada, sede de gobierno, ante la presencia del canciller Pablo Quirno; el jefe de gabinete, Manuel Adorni; y la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario argentino, Karina Milei.