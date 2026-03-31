Donald Trump mantiene una estrategia ambigua frente a Irán en medio de las tensiones diplomáticas. Por un lado, el presidente de Estados Unidos asegura que las negociaciones con Teherán avanzan positivamente. Según indicó el domingo, el régimen de los ayatolás cuenta con líderes “muy razonables”. Además, afirmó que ha aceptado “la mayoría de puntos” de su plan de paz.