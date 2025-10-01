Entre las imágenes elegidas, figuran varias que documentan uno de los hitos de ese encuentro: el momento en el que Nentanyahu llamó por teléfono al primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, para pedirle perdón por el ataque a Doha del pasado 9 de septiembre, que tenía como objetivo a una delegación negociadora de Hamás.