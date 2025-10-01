Home Nacional "metro celebrará sus 50 años con fiesta ciudadana y familiar este ..."

Metro celebrará sus 50 años con fiesta ciudadana y familiar este domingo 5 de octubre en la Plaza de la Ciudadanía

La jornada se realizará entre las 11 y 19 horas, será gratuita y abierta a todo público. Se contemplan las actuaciones de Sonora Palacios, Leo Rey, Axé Bahía, el show infantil de Perro Chocolo, el grupo de kpop Q_Are, el Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros y una muestra acrobática de los Halcones de la Fuerza Aérea de Chile.

Patricia Schüller Gamboa
Metro de Santiago celebrará sus 50 años con una fiesta ciudadana y familiar este domingo 5 de octubre, en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda.

El evento se realizará entre las 11 y 19 horas, será gratuito y abierto a todo público.

Según consignó Cooperativa, la actividad contempla la exhibición de vagones reales, como el ya popular “tren Darth Vader”, que funcionará en la próxima Línea 7.

Se contemplan las actuaciones de Sonora PalaciosLeo ReyAxé Bahía, el show infantil de Perro Chocolo, el grupo de kpop Q_Are, el Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros y una muestra acrobática de los Halcones de la Fuerza Aérea de Chile.

Adicionalmente, los asistentes encontrarán foodtrucks, exposiciones de coleccionistas de objetos de Metro, un módulo de realidad virtual del grupo Transport community, puestos de Mercado a un Metro, así como el Bazar Metro.

Texto: La Nación/ Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

