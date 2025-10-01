Home DATO ÚTIL "cédula de identidad: revisa quiénes podrán renovar el documento c..."

Cédula de identidad: Revisa quiénes podrán renovar el documento cada 20 años

Con la nueva normativa aprobada en el Congreso, un gran número de adultos mayores se verá beneficiado con la extensión de la vigencia que tendrá el documento.

Hace algunos días, el Congreso aprobó una normativa que amplía la vigencia de la cédula de identidad de 10 a 20 años, para cierto grupo de adultos mayores de nuestro país. 

La iniciativa fue impulsada con el objetivo de facilitar el acceso a este documento a quienes enfrentan problemas de movilidad, requieren asistencia de terceros o se encuentran postrados. 

Dicho segmento de la población enfrenta mayores dificultades para realizar trámites presenciales, y por lo mismo, esta medida pretende entregar una solución adecuada. 

De esta forma, los grupos de personas que se verán beneficiados son: 

  • Adultos mayores de la cuarta edad (personas de 80 años o más).
  • Personas sobre 60 años en dependencia severa, certificadas por un centro de salud acreditado.

Eso sí, la validez de 20 años del documento para las personas mencionadas, es para ser utilizado dentro del territorio nacional.

En el caso de necesitar la cédula de identidad para un viaje internacional, deberán renovarlas si han transcurrido 10 años desde su emisión en el Registro Civil.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
11
